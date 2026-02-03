体だけじゃない。“心”でつながりたい時に男性が見せる「本命サイン」
「よく会ってるけど、これって本気の関係なの？」そんな風に悩んだ経験はありませんか？たとえ体の関係があっても、それだけでは“あなたが本命”とは断言できないのが現実。大切なのは、心のつながりがあるかどうかです。そこで今回は、“心”でつながりたい時に男性が見せる「本命サイン」を紹介します。
自分の弱みを見せてくれる
男性は本命相手にこそ、自分の弱さを打ち明けます。「最近、仕事がうまくいかなくて…」「実はちょっと落ち込んでて」など、そんな風に本音をさらけ出せるのは、あなたに心を開いているからこそ。単なる遊び相手には見せない一面です。
会わない日・会えない日も連絡がある
「今日はどうだった？」「元気してる？」と、会わない日にも自然に連絡をくれるのは、心の距離を縮めたい気持ちの表れ。男性は本命女性とは気持ちの交流を大切にしたいと行動するものです。
あなたの考え方に興味を持つ
「これってどう思う？」「〇〇ならどうする？」と、あなたの価値観に興味を示すのも本命ならではの行動。“知りたい”のではなく、“理解したい”という気持ちがあればこそ、２人の関係はより深まっていくでしょう。
男性にとって“本気の恋”かどうかは、目に見えにくい心の動きにこそ表れるもの。ぜひ今回挙げたサインを心に留めておいて、彼の“本気”を見逃さないでくださいね。
