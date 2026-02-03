若く見せるつもりで逆効果？40代・50代の「薄すぎ前髪」がおば見えにつながる理由
おでこを隠した方が若く見える気がして、前髪は作っている。でも鏡を見ると、どこか疲れて見えたり、顔の印象がぼんやりしたり…。そんな40代・50代に多いのが、逆効果な「薄すぎ前髪」です。軽さを出そうとして量を減らしすぎると、かえって年齢感が強調されてしまうことがあります。
前髪が細すぎると、顔の余白が目立ちやすい
前髪の量が少ないと、生え際やおでこのラインが強調され、顔の縦幅が目立ちやすくなります。その結果、表情が間延びして見えたり、疲れた印象に寄ってしまうことも。
特にサイドにつながらない“線のような前髪”は、顔の中央に視線を集めてしまい、フェイスラインの丸みや立体感を弱めてしまいます。
軽さは「量」より「透け方」で作るのが今どき
今の前髪は、単純に量を減らすのではなく、毛束の重なり方で透け感を作るのが基本。幅を少し持たせつつ、毛先を軽く動かすことで、顔まわりに自然な奥行きを演出しましょう。薄くするほど若く見えるわけではなく、むしろ大人世代こそ、適度な厚みがあった方が清潔感と今っぽさの両方を保ちやすいのです。
前髪は顔の印象を大きく左右するパーツだからこそ、「とりあえず薄くしておけばいい」は要注意。もし今の前髪に違和感があるなら、量を減らすのではなく、幅と流れ方を見直すのが近道です。少しの調整で、若作り感のない自然なアカ抜け印象に寄せていけます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼トップが潰れて見える。40代・50代のボブ＆ショートヘアがおば見えするのは“分け目”が元凶