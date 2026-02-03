あずきバー新登場♡練乳ソース入りで楽しむ冬のご褒美アイス

長年愛され続けている井村屋の「あずきバー」シリーズから、新作『あずきバー練乳ソース入り』が2026年2月16日（月）より新登場します♡発売50周年を迎え、これまで数々の限定商品で話題を集めてきたあずきバーに、今回は濃厚な練乳ソースを組み合わせた特別感のある一品が仲間入り。夏のイメージが強いあずきバーですが、寒い季節にも楽しめるよう仕立てられた、冬にぴったりの濃厚アイスです。

あずき×練乳ソースの贅沢な2層仕立て



あずきバー練乳ソース入り

162円(税込)

『あずきバー練乳ソース入り』は、あずきアイスと練乳ソースの2層構造が特長。内側の練乳ソースには、北海道産の練乳と生クリームをたっぷり使用し、冷凍庫から出した直後でもとろりとした食感を楽しめます。

濃厚でありながらもすっきりとした甘さに調整されており、あずきの風味を引き立てる味わいに。定番の組み合わせだからこそ感じられる、安心感と特別感を両立した仕上がりです。

北海道産原料と伝統のあずき技術

あずきは選別から加工までを自社で一貫して行い、丁寧に炊き上げることで、濃厚な味わいと粒感を実現。

本商品に使用されている「あずき・乳製品・砂糖・塩」はすべて北海道産原料にこだわっています。長年培われてきた井村屋のあずき加工技術と、北海道産素材の組み合わせにより、寒い時期でも満足感のある味わいに仕上げられました。

全国の量販店やコンビニで手軽に楽しめるのも魅力です。

冬にも楽しみたい、特別なあずきバー

あずきバーの素朴なおいしさに、濃厚な練乳ソースを重ねた今回の新商品は、いつものあずきバーとはひと味違う贅沢感が魅力♡寒い日にこそ味わいたくなる、やさしい甘さとコクのある仕立てです。定番を知っているからこそ感じられる新鮮な驚きと、変わらない安心感を同時に楽しめる一品。冬のリラックスタイムやちょっとしたご褒美に、ぜひ手に取ってみてください。