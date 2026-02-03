プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「タラとジャガイモのトマト煮」 「プロが教える 時短レシピ カリフラワーのチーズ焼き」 「ホットチョコレート」 の全3品。
トマト煮とチーズ焼きの相性は抜群！　食後は、温かいデザートでホッと一息。

【主菜】タラとジャガイモのトマト煮
タラとホクホクのジャガイモは相性抜群！

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：304Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

タラ  (切り身)2切れ
  塩コショウ  少々
  小麦粉  小さじ2
ジャガイモ  1個
玉ネギ  1/2個
ブラックオリーブ  (種抜き)4個
ニンニク  (薄切り)1片分
＜スープ＞
  水煮トマト  (缶)200g
  白ワイン  100ml
  固形スープの素  1個
  砂糖  小さじ1
  塩  少々
  粗びき黒コショウ  少々
パセリ  (みじん切り)適量 オリーブ油  適量

【下準備】

タラは骨があれば取る。塩コショウを振り、小麦粉を薄くまぶす。ジャガイモは皮をむき、ひとくち大に切る。玉ネギは幅1cmに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにオリーブ油を中火で熱し、タラを入れ、薄く焼き色がつくまで焼き、いったん取り出す。

©Eレシピ


身が崩れやすいので、そっと扱いましょう。
2. (1)のフライパンにオリーブ油を足し、ニンニクを入れて弱火で熱し、香りがたってきたらジャガイモ、玉ネギを加えて炒める。

©Eレシピ


3. ＜スープ＞の材料とブラックオリーブを加え、蓋をして10分程煮込む。タラを戻し入れてさらに2〜3分煮る。分量外の塩、粗びき黒コショウで味を調え、器に盛り、パセリを散らす。

©Eレシピ



【副菜】プロが教える 時短レシピ カリフラワーのチーズ焼き


©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：192Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

カリフラワー  1/2株 ＜マヨネーズソース＞
  マヨネーズ  大さじ2
  カレー粉  小さじ1/2
ピザ用チーズ  40g
粗びき黒コショウ  適量

【下準備】

カリフラワーは、小房に分ける。分量外の塩を加えた熱湯で、柔らかくなるまでゆで、ザルに上げて水気をきる。＜マヨネーズソース＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. 耐熱皿にカリフラワーを入れ、＜マヨネーズソース＞とピザ用チーズをのせ、トースターでこんがり焼き色が付くまで焼く。粗びき黒コショウを振る。

©Eレシピ



【デザート】ホットチョコレート
市販の板チョコで、ホットチョコレート。濃厚な甘さに癒されます。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：229Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

チョコレート  50g
お湯  50ml
牛乳  200ml
マシュマロ  (小)6個
スライスアーモンド  (飾り)適量

【下準備】

チョコレートは包丁で細かく刻む。

©Eレシピ



【作り方】

1. 小鍋にチョコレートを入れ、湯せんで溶かす。お湯を加えて弱火にかけ、泡立て器でよく混ぜる。牛乳を加えてさらに混ぜ、沸騰直前に火を消す。

©Eレシピ


2. 器に注ぎ、マシュマロをのせ、スライスアーモンドを散らす。

©Eレシピ