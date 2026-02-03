【今日の献立】2026年2月4日(水)「タラとジャガイモのトマト煮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「タラとジャガイモのトマト煮」 「プロが教える 時短レシピ カリフラワーのチーズ焼き」 「ホットチョコレート」 の全3品。
トマト煮とチーズ焼きの相性は抜群！ 食後は、温かいデザートでホッと一息。
【主菜】タラとジャガイモのトマト煮
タラとホクホクのジャガイモは相性抜群！
調理時間：20分
カロリー：304Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
塩コショウ 少々
小麦粉 小さじ2
ジャガイモ 1個
玉ネギ 1/2個
ブラックオリーブ (種抜き)4個
ニンニク (薄切り)1片分
＜スープ＞
水煮トマト (缶)200g
白ワイン 100ml
固形スープの素 1個
砂糖 小さじ1
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
パセリ (みじん切り)適量 オリーブ油 適量
身が崩れやすいので、そっと扱いましょう。
2. (1)のフライパンにオリーブ油を足し、ニンニクを入れて弱火で熱し、香りがたってきたらジャガイモ、玉ネギを加えて炒める。
3. ＜スープ＞の材料とブラックオリーブを加え、蓋をして10分程煮込む。タラを戻し入れてさらに2〜3分煮る。分量外の塩、粗びき黒コショウで味を調え、器に盛り、パセリを散らす。
【副菜】プロが教える 時短レシピ カリフラワーのチーズ焼き
調理時間：10分
カロリー：192Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
マヨネーズ 大さじ2
カレー粉 小さじ1/2
ピザ用チーズ 40g
粗びき黒コショウ 適量
【デザート】ホットチョコレート
市販の板チョコで、ホットチョコレート。濃厚な甘さに癒されます。
調理時間：10分
カロリー：229Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
お湯 50ml
牛乳 200ml
マシュマロ (小)6個
スライスアーモンド (飾り)適量
2. 器に注ぎ、マシュマロをのせ、スライスアーモンドを散らす。
