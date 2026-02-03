【ワークマンの2,500円シューズ】が優秀！「急な雨でも安心」「軽量で履き心地◎」だって！

急な雨にあわてたり靴が重くて疲れてしまったりと、お出かけのときの靴選びに悩む人も多いのでは。そんなときに頼りになるのが、【ワークマン】の機能性シューズ。防水機能付きや軽量タイプなど、使いやすい工夫が詰まったシューズが手に取りやすい価格でそろっています。今回は、機能的でデイリーに取り入れやすいデザインの優秀シューズをレポートします。

雨の日も頼れる防水シューズ

【ワークマン】「コーデュロイモック」\2,500（税込）

コーデュロイ素材を使用した、足首まで包みこんでくれるモックシューズ。見た目にもあたたかなだけでなく、保温性のある中綿入りで寒い時期のお出かけに心強い一足です。底面から約4cmまで防水仕様になっているので、公式サイトにもあるように「急な雨でも対応可能」で頼りになりそう。さらに泥汚れが付きにくい加工が施されているため、レジャーシーンにもぴったり。ほどよいボリューム感でごつごつしすぎず、普段のコーデにもなじみやすいデザインも魅力です。

スカート合わせもOKの防水シューズ

こちらは色違いのキャメルを着用。落ち着いたカラーとほどよいボリュームで、デイリーづかいにちょうどいい存在に。パンツスタイルのほか、スナップのようにスカートと合わせてもバランス良く決まります。ブーツほど丈が長くないので、脱ぎ履きしやすく普段使いにぴったり。靴下やレッグウォーマーとの組み合わせで足元のおしゃれも楽しめそうです。

たくさん歩く日に頼れる軽量スニーカー

【ワークマン】「レトロスニーカー」\2,500（税込）

軽量タイプで、長時間歩く日にも頼りになりそうなスニーカー。「軽量で履き心地◎」（公式サイトうより）とあり、足取りが軽く感じられそうなので、お出かけや旅行などアクティブに過ごしたい日にも活躍してくれそうです。レトロな雰囲気のデザインとシンプルな配色がおしゃれで、大人コーデになじみやすいのもポイント。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、一足持っていると重宝しそう。

深みカラーのスニーカーできれいめコーデ

カラーは先に紹介したブラックのほか、アイボリーとダークグリーンの3色展開。ダークグリーンは落ち着いた印象で、全体を上品にまとめたスタイルにも自然になじみます。シックな色味が、ブラウンやくすみカラーのアイテムとも好相性。すっきりとしたデザインで、プチプラスニーカーには見えにくいのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N