ブロッコリーが感動級に美味しくなる『エチュベ』塩と油だけで蒸すフランスの手法って？

毎日の食卓に欠かせない存在として、2026年4月から指定野菜に加わる〈ブロッコリー〉。今回は塩だけで、シンプルに。

にんにくの香りを移したオイルで、鶏肉と一緒にさっと蒸し煮にすれば、調味は最小限でもうまみはしっかり。くたっとやわらかくなったブロッコリーに、思わず箸が止まらなくなる一皿です。

『ブロッコリーと鶏肉のエチュベ』のレシピ

材料（2人分）

ブロッコリー……1/2株（約150g）

鶏もも肉（から揚げ用）……8切れ

にんにく……1かけ

赤唐辛子……1本

塩……適宜

こしょう……適宜

オリーブオイル……大さじ1

作り方

（1）ブロッコリーは小房に分ける。大きければ、さらに半分に切る。にんにくは横に薄切りにし、しんを取る。赤唐辛子はへたと種を取り、小口切りにする。鶏肉は、塩、こしょう各少々をふる。

（2）フライパンにオリーブオイル、にんにく、赤唐辛子を入れ、中火で熱する。香りが立ち、にんにくがかるく色づくまで炒める。

（3）ブロッコリー、鶏肉、水1/2カップを加えてふたをし、強めの中火にかける。ふたから蒸気が出てきたら中火にし、5分ほど蒸し煮にする。ふたを取り、水分が多ければ火を強めてとばす。塩、こしょう各少々で味をととのえる。

鶏もも肉も入っているから、満足感も◎。 塩だけとは思えないほど、ブロッコリーの甘みとうまみが口いっぱいに広がります！

