ブロッコリーが感動級に美味しくなる『エチュベ』塩と油だけで蒸すフランスの手法って？
毎日の食卓に欠かせない存在として、2026年4月から指定野菜に加わる〈ブロッコリー〉。今回は塩だけで、シンプルに。
にんにくの香りを移したオイルで、鶏肉と一緒にさっと蒸し煮にすれば、調味は最小限でもうまみはしっかり。くたっとやわらかくなったブロッコリーに、思わず箸が止まらなくなる一皿です。
『ブロッコリーと鶏肉のエチュベ』のレシピ
材料（2人分）
ブロッコリー……1/2株（約150g）
鶏もも肉（から揚げ用）……8切れ
にんにく……1かけ
赤唐辛子……1本
塩……適宜
こしょう……適宜
オリーブオイル……大さじ1
作り方
（1）ブロッコリーは小房に分ける。大きければ、さらに半分に切る。にんにくは横に薄切りにし、しんを取る。赤唐辛子はへたと種を取り、小口切りにする。鶏肉は、塩、こしょう各少々をふる。
（2）フライパンにオリーブオイル、にんにく、赤唐辛子を入れ、中火で熱する。香りが立ち、にんにくがかるく色づくまで炒める。
（3）ブロッコリー、鶏肉、水1/2カップを加えてふたをし、強めの中火にかける。ふたから蒸気が出てきたら中火にし、5分ほど蒸し煮にする。ふたを取り、水分が多ければ火を強めてとばす。塩、こしょう各少々で味をととのえる。
鶏もも肉も入っているから、満足感も◎。 塩だけとは思えないほど、ブロッコリーの甘みとうまみが口いっぱいに広がります！
（2021『オレンジページCooking』野菜「究極シンプル、野菜料理」より）
教えてくれたのは…
上田 淳子ウエダ ジュンコ
料理家
料理研究家。辻学園調理技術専門学校卒業後、同校の西洋料理研究職員を経て渡欧。フランスのミシュラン星つきレストラン、スイスのホテルなどで料理修業を積み、帰国後に料理研究家として独立。自宅で料理教室を主宰するほか、テレビや雑誌など多数のメディアで活躍。確かな技術とわかりやすい解説に定評がある。