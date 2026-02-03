2028年ロサンゼルス五輪の大会組織委員会は3日、サッカー競技が7都市7会場で行われると発表した。決勝戦は男子が28年7月28日、女子が同29日にロサンゼルスのローズ・ボウルで行われる。



グループリーグと決勝トーナメントは2027年完成予定のニューヨーク・スタジアムの他、コロンバス・スタジアム、ナッシュビル・スタジアム、サンディエゴ・スタジアム、サンノゼ・スタジアム、セントルイス・スタジアムの6会場で開催。ロス五輪の各競技は大半が西海岸で行われるが、コロンバスとナッシュビルは中部、ニューヨークは東海岸に位置しており、試合間隔が中2日という大会日程ながら北米全土を横断する長距離移動を強いられる懸念がある。



ロサンゼルス五輪は男子12か国、女子16か国が出場。アジアは男子2枠、女子2.5枠の出場枠が割り当てられている。