八戸キャプテンはGK大西勝Α副主将は3選手
{{c|ヴァンラーレ八戸}は3日、Jリーグ百年構想リーグのキャプテンを昨季に続いてGK大西勝が務めることが決まったと発表した。
大西はクラブを通じて「昨年に引き続きキャプテンを務めることになりました。多くの人に支えられていることを自覚し、それをパワーに変えてクラブの目標を達成できるように頑張ります」とコメントした。
副キャプテンはDF平松航、FW澤上竜二、DF永田一真が務める。平松は「大事なことは役職や肩書きでは無く自分が1人のリーダーであろうとする心意気だと思っています。プロの世界に入ってから苦しい思いを沢山しながらも多くを学んできたのでそれをこのチームに還元して良いチームを作っていきます。よろしくお願いします」、澤上は「去年よりも更に責任を持ってチームの為に自分ができることを全力でやって行きたいと思います。よろしくお願いします」、永田は「より一層気を引き締めて頑張っていこうと思います」と伝えている。
