いわき主将は新名称“CORE”に…CONNECTOR、LINK CAPTAIN、COMPASSの役職も誕生
いわきFCは3日、Jリーグ百年構想リーグのキャプテンにあたる「CORE」にDF堂鼻起暉が就任することが決まったと発表した。
いわきは今季からキャプテンを「CORE(=チームの基準)」、副キャプテンを「CONNECTOR(=人と人を繋ぐ)」「LINK CAPTAIN(=若手を繋ぐ)」と定義し、新たな役職名称として表現することに決定。またチームの羅針盤となる「COMPASS(=相談役)」を新設した。
CONNECTORにはMF柴田壮介とFW熊田直紀、LINK CAPTAINにはMF村上陽斗が就任。またCOMPASSにはMF山口大輝とMF永木亮太が就く。
6選手はクラブを通じ、それぞれコメントを発表している。
●堂鼻起暉
「このたび、COREに就任しました、堂鼻起暉です。プレーでチームを引っ張って、チームが良い方向に進んでいけるようにしたいと思います。長いシーズンになると思いますが、目標としている2026/27シーズンでのJ1昇格に向かって全員で戦っていきたいと思います」
●柴田壮介
「今シーズン、CONNECTORを務めさせていただくことになりました。堂鼻キャプテンと共に、いい時もそうでない時もチームを引っ張るための努力を日々していきたいと思います。引き続きご支援、ご声援よろしくお願いいたします!」
●熊田直紀
「このたび、CONNECTORを務めさせていただくことになりました、熊田直紀です。チームがより良い方向へ進んでいけるよう、責任感を持って全力で取り組んでいきます」
●村上陽斗
「LINK CAPTAINに就任しました、村上陽斗です。堂鼻キャプテンを支えながら、若手選手をしっかりとまとめ、チームの潤滑油になれるよう責任と覚悟を持って務めます」
●山口大輝
「このたび、COMPASSに就任しました、山口大輝です。いわき FC 在籍7年目として、選手の相談役としてコミュニケーション取り、より良いチームにしていけるように頑張ります」
●永木亮太
「このたび、COMPASSに任命されました永木亮太です。これまで培ってきた経験を生かし、ピッチ内外で起こるさまざまな事柄に対して適切な判断を行い、チームに還元できるよう努めてまいります。チームの成長と勝利に貢献できるよう、責任を持って取り組んでいきます」
