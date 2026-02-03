ＬＤＨ所属のＥＸＩＬＥ ＭＡＫＩＤＡＩが先月２６日に「防災士」に認証されたことが４日、分かった。

東日本大震災から１５年、熊本地震から１０年となる年に「防災士」を取得することを決めた経緯について「様々な災害が起こり得る環境の中で、まずは家族を守りたいという気持ちと、防災の知識を持つことは自分にできる備えの一歩だと思い、防災士を目指しました」と２児の父の視点で告白。「防災士となった今もまだ学びの途中ですが、自分なりに役に立てていけるよう、そして微力ですが普及にも繋がるよう取り組んでいきたいと思います」と意気込んだ。

防災意識は、災害が起こった直後には高まるものの時間の経過とともに薄れる傾向がある。そうした背景から、まずは自分の日常生活に防災の意識を取り入れようと、先月「ホームサバイバルトライアル」を行ったという。「『ホームサバイバルトライアル』は家の中で電気・水道・ガスを遮断した状態を作り出し、災害時にすべてのライフラインが止まったと想定して過ごしてみる“在宅避難訓練”です。子どもたちも具体的にどういう事が起きてどう危ないかをイメージできたようで、日頃よりもちゃんと話を聞いてくれたのが印象的でした」と実体験を通じて防災の必要性を語った。

ＭＡＫＩＤＡＩが防災士の認証を取得したことに対し、防災士研修センター代表・玉田太郎氏は「防災士認証を取得されたＥＸＩＬＥ ＭＡＫＩＤＡＩさんが、災害時に自分と周囲の命を守るための行動力を身につけ、在宅避難の実践として事前訓練『ホームサバイバルトライアル』を発信することで、各方面の方が、防災を“自分ごと”として考えるきっかけとなることを期待しています」とコメント。ＭＡＫＩＤＡＩも防災の意識が広がり、災害時に命を守る一人ひとりの防災対策が根付くことを期待している。