日向坂46小坂菜緒、成長し続ける表現力 絶対的エースが表紙＆巻頭グラビア登場
アイドルグループ・日向坂46の小坂菜緒（23）が、4日発売の『週刊少年マガジン』10号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。
【写真】圧倒的な透明感…絶対的エースのグラビアを披露した小坂菜緒
16thシングル「クリフハンガー」が発売中の日向坂46から、絶対的エースの小坂が登場。成長し続ける表現力と、圧倒的透明感を見せつけたグラビアを披露している。
同号の巻頭カラー漫画は『黙示録の四騎士』（鈴木央）。
【写真】撮影／神藤剛 スタイリング／優哉 ヘアメイク／遠山祐紀 デザイン／松本麻美（GROSVENOR design）
