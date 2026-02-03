新日本プロレス３日の福島・いわき大会で、ＩＷＧＰヘビー級＆ＧＬＯＢＡＬヘビー級２冠王者の辻陽太（３２）が「Ｕｎｂｏｕｎｄ Ｃｏ．（アンバウンドカンパニー）」の盟友・高橋ヒロム（３６）の退団を受けて決意表明した。

辻は１１日大阪大会でジェイク・リーとのＩＷＧＰヘビー級王座Ｖ１戦を控えている。この日の大会ではドリラ・モロニー、永井大貴とのトリオでジェイク＆ＨＥＮＡＲＥ＆ゼイン・ジェイと６人タッグ前哨戦に出陣し、ジーンブラスターで３カウントを奪取。大阪決戦に弾みをつけた。

この日は「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」時代から行動をともにするヒロムが、１１日大阪大会を最後に退団するという衝撃的な発表があった。ヒロムは新たな夢を追い求める上での「スーパーポジティブ退団」と位置づけている。

メインで勝利を飾りマイクを握った辻は「今日は一つだけ触れないといけないことがあるんだ。２・１１大阪でヒロムちゃんがこの新日本を出ることになった。でも忘れないでほしい、俺たちはアンバウンドカンパニー。俺たちは誰にも縛られない。新日本を出ることがヒロムちゃんのアンバウンドなら、俺はヒロムちゃんのその夢を精いっぱい応援したいと思う」とエール。「だからみんなも同じようにヒロムちゃんに精いっぱいのエールを送ってくれ」と会場に呼びかけ「ヒロム」コールを巻き起こした。

今年１月末にはＥＶＩＬの退団も発表されるなど、近年の新日本は主力選手の離脱が相次いでいる。それでも辻は「ＥＶＩＬ、そしてヒロムちゃんがいなくなっても俺は新日本プロレスのＩＷＧＰヘビー級王者、そしてＧＬＯＢＡＬ王者としてこの団体を守っていかないといけない。どんな世界が待っているんだろうな。なあみんな、俺と一緒にその先の世界創ってくれないか。一緒に歩いていこうぜ。いわきのみんな！ この新日本プロレスを一緒に創っていく覚悟はいいか！ これが俺のアンバウンドだ」と豪語。新世代の旗手として、団体を牽引する覚悟を明かしていた。