日経225先物：4日0時＝580円安、5万4040円
4日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比580円安の5万4040円と急落。日経平均株価の現物終値5万4720.66円に対しては680.66円安。出来高は6686枚となっている。
TOPIX先物期近は3621.5ポイントと前日比24ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.34ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54040 -580 6686
日経225mini 54035 -585 133328
TOPIX先物 3621.5 -24 9400
JPX日経400先物 32645 -275 557
グロース指数先物 698 -3 386
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
