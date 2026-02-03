　4日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比580円安の5万4040円と急落。日経平均株価の現物終値5万4720.66円に対しては680.66円安。出来高は6686枚となっている。

　TOPIX先物期近は3621.5ポイントと前日比24ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.34ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54040　　　　　-580　　　　6686
日経225mini 　　　　　　 54035　　　　　-585　　　133328
TOPIX先物 　　　　　　　3621.5　　　　　 -24　　　　9400
JPX日経400先物　　　　　 32645　　　　　-275　　　　 557
グロース指数先物　　　　　 698　　　　　　-3　　　　 386
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース