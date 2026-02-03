お披露目式に中島裕翔＆野口聡一が登場！映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念 帰ってきた白銀のスター・ウォーズ雪像

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、第76回さっぽろ雪まつりにて映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の巨大雪像を公開しました。

2026年2月4日から開催される冬の祭典に、シリーズ最新作の公開を記念した「帰ってきた白銀のスター・ウォーズ雪像」が登場！

一般公開に先駆けて行われたお披露目式の様子と、圧倒的なスケールの雪像の魅力を紹介します ︎

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念 帰ってきた白銀のスター・ウォーズ雪像

映画公開日：2026年5月22日（金）日米同時公開

雪像設置場所：第76回さっぽろ雪まつり 大通り10丁目UHBファミリーランド会場

雪まつり開催期間：2026年2月4日（水）〜2月11日（水・祝）

2026年5月22日に日米同時公開となる映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』。

ジョージ・ルーカスの魂を受け継ぐ「スター・ウォーズ」が、2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来約7年ぶりに映画館へ帰還します。

この公開を記念し、毎年200万人以上が訪れる冬最大級のイベント「さっぽろ雪まつり」に、ルーカスフィルムが公認・監修する巨大雪像が登場しました。

一般公開を前に実施されたお披露目式には、スター・ウォーズ アンバサダーを務める中島裕翔さんと宇宙飛行士の野口聡一さんが登壇。

極寒の札幌で、作品への熱い想いと雪像の迫力を語り尽くしました。

マンダロリアン＆グローグー巨大雪像

大通り10丁目UHBファミリーランド会場に姿を現したのは、映画の主人公であるマンダロリアンとグローグーの巨大雪像。

その大きさは幅20m、高さ13m、奥行15mに及ぶ超ビッグスケールとなっています。

製作には重さ2500トンの雪を使用し、約1000人を動員して4週間にわたり作り上げられました。

雪像では、固い絆で結ばれたマンダロリアンとグローグーの二人が「AT-RT」に乗り、疾走感たっぷりに走り抜ける姿を忠実に再現。

細部までこだわった造形は、見る者を圧倒する存在感を放っています。

スター・ウォーズ アンバサダー 中島裕翔さん＆野口聡一さんが登壇

お披露目式には、雪像を間近で堪能するべく北海道まで駆けつけた中島裕翔さんと、宇宙飛行士の野口聡一さんが登場しました。

最新作の主人公の一人であるグローグーを抱えて登場した中島裕翔さんは、雪像の迫力に感動の声を上げました。

中島裕翔さんは、以下のように興奮気味に語ってくださいました。

これは札幌の雪まつりだからこそ見られるダイナミックな雪像ですよね！

本当に映画から飛び出たような迫力です。

これを間近で見ることができて本当に光栄ですね。

まずは『スター・ウォーズ』を映画館で見られるんだ！という興奮と喜びはあります。

早く見たくて仕方がないです！

『スター・ウォーズ』ならではの絆や、ビークル、クリーチャーやキャラクターがどんなものが出てくるのか楽しみですよね！

宇宙からそのまま来たかのような全身オレンジの衣装で登場した野口聡一さんも、スター・ウォーズの世界観と雪の親和性について言及しました。

この雪に囲まれた環境はまさに『スター・ウォーズ／帝国の逆襲（エピソード5）』に出てくる惑星ホスのような雰囲気ですね。

やっぱり『スター・ウォーズ』の世界観と、白銀の世界は合いますね！

この圧倒的な存在感っていうのは雪祭りならではですし、この場所に居合わせることができて幸せですね。

さっき裕翔君とも話していましたけど、『スター・ウォーズ』って劇場で見てなんぼなんですよね。

世代を超えて「劇場でスター・ウォーズを見たのっていつだっけ？今度いつ公開されるんだっけ？」って話すことができるのがいいところなんです。

小さなグローグーですが、ファンからするとマスター・ヨーダのような見た目をしていて、すごいフォースの力を繰り出してくるんです！

だけど、どこかあどけない一面を持ち合わせているギャップがグローグーの魅力だと思います！

さらに野口聡一さんは、実際に宇宙へ行った際のエピソードも披露。

3度目の宇宙飛行の時にグローグーの小さいぬいぐるみを持っていき、宇宙ステーション到着時に一緒に無重力状態で中に入っていったことを明かしました。

これには中島裕翔さんも「リアル『スター・ウォーズ』じゃないですか！」と大興奮の様子でした。

「我らの道！！！」の掛け声で幻想的なライトアップ

イベントのクライマックスでは、マンダロリアンの合言葉でもある「我らの道！！！」の掛け声に合わせて巨大雪像がライトアップされました。

壮大な音楽とともに鮮やかに照らし出された雪像に、特別招待された地元住民からも歓声が上がりました。

中島裕翔さんは「このダイナミックな雪像に、この鮮やかな色が加わることで臨場感がとても増しましたね！」と感動を表現。

野口聡一さんも「この夜の雪像に音の響きや光の反射が加わると独特の雰囲気が出ますね！本当に『スター・ウォーズ』の世界観と雪祭りがマッチしていて、とてもいいイベントだなって感じましたね」と語りました。

イベントの最後には、銀河帝国の精鋭兵士スノートルーパーも登場。

会場全体で「スター・ウォーズ！マンダロリアン・アンド・グローグー！！！」と声を合わせ、熱気の中で幕を閉じました。

2026年は「スター・ウォーズ イヤー」

冬まつり期間中は、会場に設置されたボタンを押すことで楽しめる幻想的なライティングショーも実施されます。

冬の風物詩さっぽろ雪まつりで放つ、マンダロリアンとグローグーの圧倒的な存在感をぜひ体感してください☆

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』巨大雪像お披露目式のレポートでした。

（C）2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

