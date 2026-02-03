テレビ朝日系「キョコロヒー」が２日に放送され、元日向坂４６の齊藤京子、女性芸人・ヒコロヒーがＭＣを務めた。

齊藤は、話題の主演映画「恋愛裁判」のイベントでフランス・パリで舞台あいさつを行ったことを述懐。パリ滞在中に、以前から憧れの人物だった２ちゃんねる創始者で実業家のひろゆき（西村博之）氏に会えたことを笑顔で振り返った。

斎藤は、イベントゲストとして、ひろゆき氏が出席していたと説明。

「私、『恋愛裁判』の舞台あいさつが終わった後に、ひろゆきさん登壇っていう形で。登壇された後にごあいさつさせていただいて。一緒にお写真も撮りました！」と話した。

つづけて「本当に、ちょっとの時間しか、お写真を撮った時間しか、しゃべれなかったんですけど。（ひろゆき氏は）『時差ボケとか大丈夫ですか？』とか優しくて」と感激。

「（ひろゆき氏に）めっちゃ好きです！リスペクトしてます。スタンプも持ってます！みたいなことを言ったら、めっちゃニコニコしながら『えーうれしいです。ありがとうございます』みたいな」と興奮気味に明かした。ヒコロヒーは「そうねー。京子は結構、熱心なファンやもんなぁ」と納得していた。