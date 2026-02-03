M!LK佐野勇斗＆吉田仁人、2人でCM共演「新鮮でした」「授業参観なのかなー」
ダンスボーカルユニット・M!LKの佐野勇斗と吉田仁人が、6日に公開されるホットペッパーグルメの新WebCM「便利」篇と「おトク」篇に出演する。
【CMカット】和気あいあい！楽しそうな佐野勇斗＆吉田仁人
同CMでは、佐野と吉田を起用し、ホットペッパーグルメのアプリ限定新機能「席押さえ」を描く。大好物の焼肉を前に幸せそうな佐野の表情や、夜の駅前で店探しに困っているなか「席押さえ」機能を使って直前でも店の席をスムーズに確保する吉田の姿などが収められている。
【コメント全文】
ーーCM出演が決まった時の感想を教えてください。
佐野：とてもうれしかったです。昔からよくホットペッパーグルメを使わせていただいているので、CMに自分が出られるんだっていうのがとてもうれしかったです。
吉田：（決まったと聞いたとき）僕は「マジかっ」て思いましたね。佐野の出演するCMに僕も出るんだっていう。普段出るときはM!LK全員のことが多いので、メンバーと（ふたりで）一緒に出ることが意外とあんまりなくて、ちょっと新鮮でした。
佐野：めっちゃうれしそうだったよね？
吉田：うれしいでしょ、それは〜。
ーー撮影を通じてお互いに「ここイイじゃん」と改めて思ったことはありますか？
佐野：（デビューしてから）12年分お互いもう完璧に知っていると言っても過言ではないんですが、なんだろうね。普段こういうお芝居の現場とかCMとか、ひとりで撮影することも多いんですけど、（吉田）仁人がいることによって、親族が紛れ込んでいる感覚になったんですよ（笑）。授業参観なのかなー、なんかちょっと頑張っちゃうじゃないけどさ。
吉田：なんかそわそわするよね、いつもは心のセッティングがうまくいくはずなのにさ、あれ今日うまくいかないって（笑）。
佐野：そう、うまくいかないんですよ〜。お互いを知りすぎているからこそ、カメラ前で演技をするのがちょっと恥ずかしい、みたいなところがあって。（自分の撮影の時も）途中で、吉田に見られているなって感じる時がありましたし。
吉田：「佐野、頑張ってるな」って思って見ていました（笑）。
佐野：普段ひとりだとやらないようなことを僕はしたので、そこはまあ良かったんじゃないかなと思いましたね。
ーー吉田さんが引き出してくれた？
佐野：引き出してくれましたよ。
吉田：まぁまぁ〜そんなそんな（笑）。
佐野：いや、褒めてないよ（笑）。遠まわしに、身近な存在がいるからやりづらかったよって（笑）。
吉田：（佐野からは）やっぱりトライ精神というか、いろんなことを試そうとしているんだなとか、そういうのも感じました。自分の現場だから、ちょっと明るくしようみたいなのも感じましたね。普段はM!LKのそれぞれのメンバーの立ち位置っていうのがあるんですけど、それとはまた違った感じで、のびのびとしている感じも見られて、なんか良いなと思いました。こんな感じでお仕事できているなら良かったなと。
佐野：親かい（笑）。めちゃめちゃ本当の親やないか（笑）。
ーー『ホットペッパーグルメ』の新機能「席押さえ」はどんな時に使えそうですか？
佐野：普段あんまり外食はしないんです。その理由として、お店を探すのが面倒くさかったりとか、待ったりっていうのがあんまり得意じゃないので、友達とご飯行こうってなっても、基本的に家で食べること多いですね。でも「席押さえ」を使わせてもらえばすぐに席を押さえられるので、これなら楽だなって思いましたね。
ーーM!LKのメンバーと食事に行く時に、誰がお店選びを仕切ることが多いですか？
佐野：5人で集まって外食っていうのはあんまりなくて、基本俺の家で食べることが多いよね。
吉田：うん、そうだね。佐野の家に集まるっていうのが多いです。
佐野：2025年に1回皆で外食に行った時は、僕が席を取りました。
吉田：2人で焼肉食べに行った時もね。基本、割と（佐野は）幹事的な役割をするね。
佐野：確かに、そうかもしれないです。
ーー普段M!LKのなかでは、“予定を決める人”と“ついて行く人”という役割はありますか？
吉田：佐野が予定決めてない？意外と。
佐野：意外と決めているよね。
吉田：「温泉に今いるんだけど」「サウナいるんだけどメンバー今から来ない？」みたいなこと言ったりさ（笑）。
佐野：意外とみんな誘ってくれなくて。
吉田：確かに（佐野）勇斗以外からはあんまり聞かないな。
佐野：「集まろうよ」っていうのは僕しかいないですよ。本当に好き？M!LKのこと。リーダーやろ（笑）！
吉田：確かにね、でも「予定合うわけないだろ」って思っている自分もいる。いや、ちゃんと予定が合うって分かっているなら全然行くからそれは。（皆で）行きたいよねやっぱりね。
