ロンシャンのサステナブルな新コレクション「Re-Play」が登場

メゾンの歴史と未来をつなぐ、サステナブルな美しさに注目が集まっています。1948年創業のロンシャンが提案する「Re-Play(リプレイ)」は、アトリエに眠っていた素材を再び輝かせる特別なコレクション。2026年春夏は、太陽と波を感じるパリジェンヌのライフスタイルを映し出し、街でもリゾートでも映えるバッグが登場します。環境への想いとファッション性を両立した、今の気分に寄り添う新作です♪

余り素材に新たな命を吹き込むRe-Play

2022年に誕生した「リプレイ」は、メゾンの廃棄物と二酸化炭素排出量削減を目的に、使われず保管されていた素材を再活用したコレクション。

職人の手仕事によって生み出されるバッグは、“made to last”の哲学を体現し、ゼロ・ウェイストの精神と創造性を讃えています。ひとつひとつ異なる表情も魅力です。

パリジェンヌ気分のビッグバッグ

2026年春夏コレクション「SLIDE IN STYLE」から着想を得た新作は、サーフボードキャリーバッグを思わせるビッグサイズ。

耐久性に優れた端材によるツートーンのカラーブロッキングと、アクセントカラーのストラップが軽やかな存在感を演出します。

ビーチにも街にもなじむ、リラクシーでアクティブなフォルムが印象的です。

限定店舗で楽しむ特別なカラー展開

チェスナット＆テラ、ピンク＆グルナディーヌ、ブリティッシュグリーン＆テラの定番カラーに加え、4月からは伊勢丹新宿店限定でサンダーストーム＆ターコイズもラインナップ。

大胆で洗練された配色は、コーディネートの主役にぴったり。限定展開ならではの特別感も見逃せません。

Re-Play(リプレイ)ショルダーバッグXL



価格：52,800円(税込)

サイズ：H37×W54cm

素材：ポリアミド100％(一部カウハイド)

カラー：チェスナット＆テラ／ピンク＆グルナディーヌ／ブリティッシュグリーン＆テラ／サンダーストーム＆ターコイズ

※サンダーストーム＆ターコイズは、4月より伊勢丹新宿店での展開予定

※カラーは写真左から順に記載

展開店舗：公式オンラインストア／ロンシャンラメゾン表参道／ロンシャンラメゾン銀座／伊勢丹新宿店／阪急うめだ本店

※ブティックによって展開商品は異なります

※展開店舗が途中変更になる場合もございます

未来につなぐ、選ぶよろこび♡

「Re-Play」は、過去の素材に新しい価値を見出し、未来へとつなぐロンシャンの想いが詰まったコレクション。

デザインの楽しさとサステナビリティを自然に取り入れたい大人の女性にこそふさわしい存在です。

日常に寄り添いながら、環境へのやさしさも叶えるバッグで、新しい一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか♡