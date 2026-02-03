強い寒気が断続的に流れ込んだ影響で、１月２１日から今月２日にかけて日本海側を中心に大雪となった。

気象庁は、除雪作業中の事故や雪崩に注意を呼びかけている。総務省消防庁によると、１月２０日以降の雪などによる死者が１道７県で計３０人に達した。

同庁の３日午前６時の発表によると、死者は新潟県１２人、秋田県６人、青森県４人、北海道３人、山形県２人、岩手、長野、島根県各１人。重軽傷は１３道府県で３２４人に上った。

このほか２〜３日、山形県、新潟県、福井県で計４件の死亡事故があった。山形県鶴岡市では自宅で雪下ろし中の男性（７８）が屋根から転落し死亡。新潟県上越市では雪の重みで倒壊した住宅から男性が遺体で見つかった。上越署は住人の６０歳代男性とみている。

気象庁によると、１月２１日から今月３日午後６時までの降雪量の合計値は、新潟県魚沼市・守門が３３３センチで最多。山形県大蔵村２９０センチ、青森市中心部２４３センチなどだった。

青森市では歩道の雪の高さが人の背丈を超えた。雪で動けなくなる車が続出し、各所で渋滞が起きた。バス待ち中の市内のパート従業員の女性（７６）は「２０年住んでいてこんなに連続で降るのは初めて。職場からバス停まで少し歩くのも怖い」と話した。

青森県の宮下宗一郎知事は３日の記者会見で、青森市が所管する市道の除雪の一部を、県が代行する意向を明らかにした。「排雪のための渋滞が生じている場所などを重点的に取り組みたい」と話した。県が市側と調整を進めている。

荷物の配送にも影響が出ている。ヤマト運輸は、北海道と青森県、秋田県、岩手県を発着する荷物の到着が大幅に遅れる可能性があると発表。青森県の一部地域宛ての荷物の受け付けも停止した。日本郵便や佐川急便でも北海道や東北などで配達に遅れが出ている。