サッカー日本代表「最高の景色を２０２６」オフィシャルアンバサダーに就任したグローバルボーイズグループ「ＪＯ１」と「ＩＮＩ」のサッカーを愛するメンバーからなる新ユニット「ＪＩ ＢＬＵＥ」（読み：ジェイアイ ブルー）と、サッカー日本代表の選手との対談動画がこのほど公開された。

特別対談は全２本。ｖｏｌ．１では、現在ブンデスリーガで活躍する町野修斗と「ＪＩ ＢＬＵＥ」から與那城奨、池粼理人が対談。昨年１０月に行われ、逆転勝利を収めたブラジル代表との国際親善試合の裏話やサッカーとダンスそれぞれの普段の練習について語り合った。

さらに、町野の私生活での楽しみや與那城と池粼がアンバサダーとして今後どのように応援していきたいかという意気込みについても語られている。

ｖｏｌ．２では、学生時代から切磋琢磨してきた同学年同士の対談が実現。フランスで活躍する中村敬斗選手、ドイツで活躍する菅原由勢選手と「ＪＩ ＢＬＵＥ」からは河野純喜、西洸人がトークを繰り広げている。それぞれの性格やキャラクターについて話したほか、海外生活でのエピソードや日々実感している“応援の力”についても語り合った。

また「プロサッカー選手になるためには？」というテーマで、子どもたちへのアドバイスも。ユーモアを交えながら和やかな雰囲気で交流が行われている。

「ＪＩ ＢＬＵＥ」は、昨年１１月に同オフィシャルアンバサダーに就任。今後は、サッカーと音楽の力を融合させ、ＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥの応援の輪を日本中、世界中に広げるとともに、夢を追い続ける全ての人々の挑戦を後押しする活動を展開していく。