きょうの為替市場、ドル円は買戻しが続いており、１５６円台を回復。１月の下げの半分以上を取り戻しており、目先はフィボナッチ６１．８％戻しの１５６．５０円を視野に入れそうな気配となっている。



ドルの買い戻しが本日も続いており、ドル円をサポートしている。イラン情勢もひとまず対話に持ち込まれていることで、リスク回避の雰囲気も一服している。そのような中で、ドル離れの動きがひとまず後退しているようだ。



ただ、ドルはいずれ下落する可能性も指摘されている。アナリストは、ＦＲＢ議長候補のウォーシュ氏の下でさらなる緩和措置の強化が理由として挙げている。ウォーシュ新ＦＲＢ議長の下でＦＲＢは追加利下げをする見通しであることから、今年のドルはさらなる弱含みに直面すると述べている。ウォーシュ氏は市場参加者と中銀関係者から高く評価されており、ＦＲＢの独立性に対する脅威への懸念は和らぐと思われる。しかし、ＦＲＢは依然として利下げする可能性が高いという。



「ウォーシュ氏は以前、ＦＲＢが利下げしないことを批判し、生産性の高い成長により米経済はインフレ圧力を生じさせることなく、より成長余地があると強調する可能性が高い」と述べている。



日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５５．７５円台に複数観測されている。



3日（火）

155.75（5.3億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト