育児と芝居に追われる未来（志田未来）に、予期せぬトラブルが降りかかった『未来のムスコ』（TBS系）第4話。何でも一人で抱え込みがちで、他者からの助けに感謝よりも申し訳なさが先立ってしまう。そんな未来を自然と笑顔にしたのは、バナナを切るだけで台所をぐちゃぐちゃにしてしまう不器用な将生（塩野瑛久）の優しさだった。

颯太（天野優）が自分の子どもではないかと疑い、未来を問い詰める将生。2人は10年前に別れているが、6年前に一度だけ将生は酔っ払って未来の家に泊まったことがあった。その夜のことは将生自身も覚えていない。だが、万が一にも関係を持っていたとすれば、颯太は現在5歳であり、時期的にも辻褄が合ってしまう。加えて将生も颯太も好物はバナナ。よく見ると顔も似ているとすら思ってきた将生は勘違いに拍車をかけ、しまいには未来たちを尾行するように。

そんな将生に、颯太はあなたの子じゃないとキッパリ告げる未来。じゃあ、誰の子なのかという質問に「颯太は未来からやってきた子どもで、父親は不明」と言えるはずもなく、「よっしー（将生）には関係ない」と突き放してしまう。さらには将生に煽られる形で、育児と芝居を完璧に両立し、劇団には一切迷惑はかけないと豪語してしまうのだった。

もともと未来にとって将生は、3人いる“まーくん”候補の中で絶対にないと思っていた相手だった。明確な理由があるというよりは、そう思いたいという希望の方が大きいのかもしれない。2人が別れたのは、将生が他の女性とキスするところを未来が目撃したことが原因だったからだ。それに将生の言葉にはいつも少しトゲがあり、未来はその度に傷ついてしまう。今回の喧嘩で、未来の中で将生は“まーくん”候補から完全に除外された。

一方で、優太（小瀧望）と真（兵頭功海）に対しては「まーくんだったらいいのにな」という気持ちがどんどん膨らんでいく。十数年ぶりに再会したにもかかわらず、誰よりも親身になって未来たちを助けてくれる優太。何より颯太が懐いており、子どもの父親としては一番理想的だ。また優太の家は代々、男の子の名前に漢字の「太」をつけてきたようで、彼が“まーくん”である可能性はかなり高いと言えるだろう。

真に関しては名前に“まーくん”の要素はないことが気になっていたが、新事実が判明する。呉服屋の花嫁衣装の広告で新郎役を務めることになった真から、新婦役のモデルを引き受けてほしいと相談され、挑戦してみることにした未来。そこで真が呉服屋の社長を務める母親から“まーくん”と呼ばれていること、普段はみんなに「しん」と呼ばれているが、本名は「まこと」であることを知るのだった。これにより真が“まーくん”である可能性は一気に高まる。なんといっても、現時点で未来に対して明確な好意を持っているのは彼だけなのだから。

育児に芝居にバイト、そして“まーくん”探し。大量のタスクを一人で抱え、頭の中がパンクしそうな未来はついに限界を迎え、体調を崩してしまう。それでもモデルの仕事をやり遂げた未来を車で自宅まで送り、差し入れを玄関のドアノブにかけておいた真。未来は家に帰ってすぐ力尽き、代わりに優太が颯太を保育園から連れ帰ってくれた。しかし、今の未来には真のさりげない愛情にも、優太のまっすぐな優しさにも胸をときめかせる余裕がない。自分に続いて颯太まで熱を出し、結局、稽古にも穴をあけてしまった未来は罪悪感でいっぱいだ。そんな未来の心を楽にしてくれたのが、将生だった。

颯太が好きなバナナを買ってきてくれただけではなく、優太が紹介してくれた病院まで車で送り、保険証がないゆえに高い治療費も立て替えてくれた将生。付き合いが長いからこそ、彼は未来が誰よりも真面目で頑張り屋な反面、人に頼るのが苦手でつい無理をしてしまう性格であることを理解している。だから、ついもどかしくてきつい言葉をかけてしまうこともあるけれど、本心ではただ未来の力になりたいだけなのだ。そう思うのは将生自身、どんな状況でも「だんない」の精神を失わない未来の存在に救われてきたから。自分はいつも助けられてばかりだと思っていた未来だが、実は知らないうちに自分も誰かを助けていた。結局はお互い様なのである。

そのことに未来は将生のおかげで気づけた。かたや将生は颯太をおぶったことで、未来が守ろうとしている命の重みを知る。将生が未来の夢を応援していることは間違いない。そこに子育てへの理解も加わったとなれば、これはもう最強なのではないだろうか。10年前に2人が別れる原因になったキス事件に関しても、何かしらの誤解がある様子だ。その誤解を解こうとせず、未来から手を離してしまったことへの後悔が将生からは感じられる。

NHK大河ドラマ『光る君へ』で演じた一条天皇に代表される繊細さが要求される役どころはもちろん、 『来世ではちゃんとします』シリーズ（東京テレビ系）や『無能の鷹』（テレビ朝日系）のようなコメディもお手のもの。さらには『魔物 (마물)』（テレビ朝日系）では、DV男役を怪演し、観る人を戦慄させるなど、塩野瑛久はあらゆるジャンルや役柄を網羅する稀有な俳優である。将生は荒々しさが目立つ役柄だが、未来に対して素直に向き合えない弱さも伝わってくる、奥行きのある演技は流石の一言だ。

さて、将生が再び“まーくん”候補入りする一方で、未来は自分の選択次第で颯太が生まれなくなってしまう可能性に気づく。すでに颯太への母性が芽生えている未来にとっては、それは絶対に避けたい事態。今の頼みの綱は、颯太をサポートする近未来のスマートウォッチ・ルナを修理してくれている芥川（萩原護）だけ。果たしてルナは、10年後の未来が何をしているか、またその夫である“まーくん”についての情報を持っているのだろうか。

（文＝苫とり子）