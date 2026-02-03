女優で歌手の其原有沙（２４）が３日、東京・日野市の高幡不動尊金剛寺で毎年恒例の「節分会豆撒式」に参加した。

２２年１０月に就任した京王電鉄のイメージキャラクター「プラットガール」として４度目の参加となった其原は晴れやかな着物姿に「今年はお天気にも恵まれ、皆さんのお顔が見ることができてうれしいです！」と声を弾ませた。不動明王を祀り境内に鬼はいないとされる高幡不動尊で「福は内！」のかけ声に合わせ福と笑顔をまいた。

豆まきを前に「後ろの方にも頑張って福を届けます」と参拝客に呼びかけた其原。終了後の取材会では「４度目となると段々コツをつかんできましたので、かっこいい投げ方の角度を日々研究して昨日の夜は肩のマッサージをしてきました」と笑みを浮かべ、「きれいに写真に収まるのは下投げですが、遠くに飛ぶのは上投げ。やっぱり私は遠くまで福を飛ばしたかったので、上投げにスナップをきかせてみました」とこだわりを明かして笑いを誘った。

プラットガールとしての活動も今年で５年目になる其原は、２０２５年には京王電鉄の車両見学会にも参加。声優、歌手としても活躍を見せるも「初めて社内アナウンスに挑戦させていただいて、普段からお仕事で利用している京王線のアナウンスをいざ実際に自分がやるとなるとすごく緊張しました」と振り返り、「車内アナウンスでは声のトーンや声色も聞き取りやすいようにやるっていうのがすごく難しいなっていうのを再確認できて、すごく貴重な経験になりました」と目を輝かせた。

イベントの最後に節分の豆まきにちなみ「打ち勝ちたい鬼」の存在を聞かれると、「昨年は健康に過ごすことの大切さをより感じた１年だったので、やっぱり健康が一番大事。今年は舞台やライブが続く時期も多いので、自分の体調管理をしっかりして、病気やけがの鬼に打ち勝ちたい」と気合十分。「歌や声のお仕事やお芝居と数多くのことを経験させていただいていますが、まだまだ自分が挑戦できてない分野もたくさんあると思いますので、２５歳になる今年はしっかりとチャンスをものにできるような１年にしたい」と力強く語った。