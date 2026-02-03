獄中にいる連続放火犯と、当番組は手紙での取材やり取りを何度か行い、なぜ何度も放火を繰り返すのか聞いた。この放火をやめられなかった男について裁判資料、当時の報道、関係者への取材をもとに再現ドラマで紹介した。

2019年9月、福岡市早良区の住宅地で連続して火事が起きた。

捜査の中で、2件の火災に共通する不審な点が浮かび上がった。どちらの火災でも、建物の持ち主に火災を教えてくれた30代くらいの男がいたのだ。

捜査する中で、それは中屋斉という男であることが判明した。

中屋には放火の前科があり、28歳の時倉庫に火をつけ、放火と窃盗で懲役5年6か月の判決を受け、刑務所に収監されていた。

2019年、中屋は出所し解体業の仕事についたがストレス解消の強い衝動に駆られた。コンビニでライターを買い、気がつけば火をつけてしまっていた。出所してわずか1日目のことだった。

シングルマザーの元で育った中屋の母親はタバコを吸う人だった。中屋は母親のライターを持ち出し、何かつけたら燃えるのだろうかという好奇心から家の周りにあった落ち葉を集めて火をつけた。落ち葉が燃えていく様子を眺めて、とても興奮したのを覚えているという。その後、中屋は何度も放火を繰り返した。

24歳の時、警備会社に就職。しかし適応できない自分に嫌気がさしてストレスが溜まっていき、人気のない車庫のデッキブラシに火をつけた。

中屋は「ストレスがスーッと軽くなる感覚もありました」という一方、人に何か危害がおよぶことが怖くなり、火をつけた後は申し訳ない思いで住人に知らせていたという。衝動を抑えられず放火と罪悪感を繰り返す姿は、薬物依存やギャンブル依存、クレプトマニア（万引き依存）に似た悪循環だった。

2020年3月、中屋は福岡県早良区の3件の不審火への関与で懲役7年の判決となった。刑務所でも、ストレスから放火をしたくなったことはあったという。刑務所では放火を繰り返す者への専門プログラムは確立されていない。ただ最近では、拘禁刑という制度が導入され、放火を行う人の様々な目的や動機、あるいは放火に至る様々な背景的な要因にアプローチすることによって、再び放火することを防止しているという。