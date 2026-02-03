東北地方で起きたある事件を、裁判資料、当時の報道などをもとに再現ドラマで紹介した。

2024年、消防署に火災の通報が入り火災現場近くにある消防団にも要請が来た。消防団の男は「すぐ向かいます」と答え、現場は無事に鎮火。

このわずか4日後のこと、森の伐採木から火の手が上がった。さらにその2時間後、会社事務所でも火災が発生。この街でこんなに立て続けに火災が起きたことなどなかった。そして火災が発生したのはゴールデンウィーク。人が少ない中、何者かによる放火の可能性を誰もが疑った。消防隊長は「灯油を撒いた可能性が高いです」と報告した。

ゴールデンウィークが明けた5月10日、今度は空き家が火に包まれた。その時、怪しい人物が目撃された。

実は、この火事は消防団に所属する男の放火によるものだった。

一方、ある日、男は消防団で副分団長に任命される。入団して7年、防災活動に積極的に参加し、自ら広報活動もしてきた。副分団長は団長と共に消防団員を指揮する立場で、消防隊からの要請があれば団員たちへいち早く指示を出さなければいけない。

男は自動車整備士として働き始めたが、これまでも仕事は続かず転々としていた。消防団で責任ある立場になれたことで、自分が活躍する姿を見てもらいたいという承認欲求は抑えることができなくなり、自ら火をつけていたのだ。

警察が家宅捜索すると、灯油を運ぶのに使われたペットボトル数本と、放火の時に使用したと思われる棒状のライターが見つかった。

裁判で、男は「消防団として活躍すれば、家族や同僚に認めてもらえると思った」とも述べた。承認欲求を満たすための許されない放火事件。2025年1月、男には5件の非現住建造物等放火などの罪で、懲役5年の実刑判決が下った。