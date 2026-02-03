2026年1月17日（土）から2月15日（日）まで、『大丸札幌店』7階で開催されている『バレンタインチョコレート特設会場 ショコラプロムナード』にて、『てとてショコラ』より、北海道の名酒を使用したバレンタインチョコレートが3種販売されています。

画像：株式会社メリーチョコレートカムパニー

明治15年の創業より140余年、最北の日本酒蔵として地元に愛されている『国稀酒造』。

『札幌 国稀 北海道限定 純米大吟醸』は、北海道産酒造好適米『きたしずく』を精米歩合35％まで磨き上げ、暑寒別岳連峰から湧き出る清らかな雪清水で醸した北海道限定発売酒。フルーツを連想させるほのかな甘い香りと、やさしい米の旨みがほんのり心地よく口中に広がる印象的な純米大吟醸酒です。

そして『札幌 純米 吟風国稀』は、北海道産酒造好適米『吟風』を100％使用し、厳寒な暑寒別岳山麓から湧き出る清らかな雪清水と南部杜氏の伝統の技で醸した逸品。酒造好適米『吟風』本来の風味の良さを引き出したふくよかな味わいと、キレの良いのど越しを併せ持った純北海道産純米酒です。

そんな北海道の名酒を使用したチョコレートが登場しています！

画像：株式会社メリーチョコレートカムパニー

『国稀 北海道限定 純米大吟醸 生チョコレート』（12粒入 1,944円）は、華やかな吟醸香を味わう生チョコレート。

画像：株式会社メリーチョコレートカムパニー

酸味が控えめでやさしい味わいの『きたしずく』の風味と香りが際立つよう、ミルクビターチョコレートを合わせた華やかな味わいの一粒です。

画像：株式会社メリーチョコレートカムパニー

『国稀 北海道限定 純米大吟醸 ショコラアソート』（6個入 1,728円／3個入 972円）は、お酒の特徴がぎゅっと詰まった2種のショコラのセット。

画像：株式会社メリーチョコレートカムパニー

まろやかなミルクチョコレートと合わせた『国稀』は、甘みのある米の旨みが際立つ味わいに。すっきりとしたスイートチョコレートと合わせた『国稀』は、華やかな吟醸香と調和した心地よい味わいを楽しむことができますよ。

画像：株式会社メリーチョコレートカムパニー

『純米 吟風国稀 生チョコレート』（12粒入 1,944円）は、まろやかなミルクチョコレートと奥深いビターチョコレートを、北海道の酒米『吟風』のふくよかな味わいとキレの良い後味が引き立つようバランスよく合わせられています。

画像：株式会社メリーチョコレートカムパニー

米の旨みと口どけの良い生チョコレートのハーモニーが楽しめますよ。

詳細情報

国稀 北海道限定 純米大吟醸 生チョコレート

国稀 北海道限定 純米大吟醸 ショコラアソート

純米 吟風国稀 生チョコレート

販売期間：2026年1月17日（土）～2月15日（日）

販売場所：大丸札幌店 7階 バレンタインチョコレート特設会場 ショコラプロムナード

北海道Likers編集部のひとこと

北海道の名酒を使用したチョコレートが登場しています！

ふくよかな味わいとキレの良い後味、華やかな香り……日本酒好きにはたまらないチョコレート。日本酒好きのあの人へのバレンタインはこれに決まりです！

文／北海道Likers

【画像・参考】地域の素材を用いた地域限定の特別なバレンタインブランド「てとてショコラ」より北海道の名酒「国稀 北海道限定 純米大吟醸」と「純米 吟風国稀」を用いた商品が2026年1月17日（土）より大丸札幌店で販売 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。