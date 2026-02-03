世界中の誰もが知るメジャーブランドの権利を侵害しているのではと、京都の数珠メーカーの商品がネット販売を差し止められたことがあった。この権利トラブルはなぜ起きたのか。

2020年、神戸伸彰さんは家業の数珠メーカーの後を継ぎ、社長に就任。その10年前、神戸さんが作ったのが市松模様の数珠袋。市松模様は日本の伝統的な柄である。

そんなある日のこと、数珠袋を卸していた販売店から連絡が。店主は「ネットで売れなくなってしまったんです。メールが来ていて、権利侵害の可能性があるって」と言う。

店主によると、大手通販サイトに数珠袋を出品していたがある日そのページが管理会社によって消されたという。

ルイ・ヴィトンの商品によく見られる柄との類似性を通販サイトに指摘されたのだ。世界的ブランドがその権利を守るためにAIなどで類似品を見つける場合もあるが、通販サイトが同様に類似品を探し自主規制することもある。

この市松模様は使えないものだったのか？神戸さんは弁理士事務所を訪れ相談。弁理士が特許庁のサイトを調べると、権利を侵害していると言われる理由が明らかになった。

「これはダミエ柄って言うんですけど、国際商標に登録していますね」と弁理士。ルイ・ヴィトンはこの柄の国際商標を取っていた。

すぐに特許庁の判定制度へ申請書を提出し、その結果を待つことにした。そして、判定の結果は「貴社の市松模様の商品は本件商標権の効力に属さない」となった。市松模様は守られたのだ。