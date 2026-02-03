中国の新作ゲームに日本のネットユーザーが毒舌「見た目どれも一緒」―中国メディア

中国のゲーム情報サイト、遊民星空は2日、中国の新作ゲームに日本のネットユーザーが「見た目がどれも一緒」と毒舌を吐いているとする記事を掲載した。

記事が取り上げたのは、中国神話を題材とした新作アクションRPG「太古の神：哪吒（中国語タイトル：古神・風里希）」。



記事は、公開されたトレイラーを見た日本のネットユーザーから「クオリティー高いの分かるけど、ここ最近の中華ゲー見た目が一緒すぎる」「もう飽和どころじゃないな。こんなクオリティ何年も前からできてる。中華って真似することしか脳がないから進歩しないんやろね。既存のゲームは過去のものになり次はAR、VRのゲームが主流になる」「どれも模倣と全部載せなので、出来上がりが同じになっちゃうのよね」などの声が寄せられたことを紹介した。

一方で、「アクションしかやってないせいじゃないか？Steamなら色んな種類の中華ゲーあるよ」「『模倣でもより稼げた方の勝ち』だからな」などの声があったことも紹介した。

記事は、国内のプレーヤーからも、最近の国産大作はまるで同じテンプレートを使って制作したかのようで、タイトルは異なるもののプレーしてみたらなんか見たことあるという不満が聞かれると伝えた。（翻訳・編集/柳川）