【「KILLER INN」（キラーイン）Steam早期アクセス版】 2月13日 配信 価格：1,200円 ※配信開始2週間は1,080円

スクウェア・エニックスは、PC（Steam）用マーダーミステリーアクションゲーム「KILLER INN」（キラーイン）のオープンβテスト（OBT）を2月7日より開始する。

本作は、最大24人のプレイヤーが多人数の羊チームと少人数の狼チームに分かれて戦う非対称型の対戦ゲーム。2月13日より早期アクセスが開始予定だが、それに先駆けてOBTの開催が決まった。以前開催されたCBTか今回のOBTに参加したプレイヤーには、早期アクセス版のリリース時に特別な武器スキンとバナー（ネームプレート）が贈られる

また、早期アクセスの配信を記念し、配信開始より2週間はローンチセールが開催される。10％OFFの1,080円で購入可能だ。

【『KILLER INN』（キラーイン）「Steam早期アクセス」アナウンスメントトレーラー】

(C)SQUARE ENIX / Tokyo Broadcasting System Television, Inc.