ABEMA『愛のハイエナ』番組初の”危険すぎる”リアルイベント開催決定 山本裕典、軍神＆歴代レジェンドホスト軍団も生登場
ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナ』（毎週火曜 後11：00）で、番組初となるリアルイベント『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』を3月17日午後7時から開催することが決定した。
【写真】電撃復帰！山本裕典のライバル・爆撃竜馬
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。
このたび番組初のリアルイベントを東京・ヒューリックホール東京で開催。イベントでは、これまでの人気シリーズにちなんだ一夜限りの特別企画を続々と実施する。看板企画「山本裕典、ホストになる。」からは、シーズン1から出演してきた俳優の山本裕典と”ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）に加え、これまで番組を盛り上げてきたレジェンドホストたちも登場。ここでしか聞けない“絶対口外禁止”の「歌舞伎町裏話 ホストーーク」を繰り広げる。さらに、芸人界きっての色男、さらば青春の光・東ブクロがホストに挑戦。軍神とタッグを組んで“山本裕典超え”を目指す特別企画も行う。
また他にも、“いろいろあった芸能人の今“を追う「○○は反省しているのか？」、収監されていた経験のあるとんでもない人物から塀の中の話を聞きまくる「塀！塀！塀！刑務所チャンプ」、人気恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」出演のセクシー女優らが過去の恋愛遍歴を大暴露する「エグい恋しちゃダメですか？」など、決してオンエアでは扱えない“危険度MAX”な刺激溢れる特別企画も展開する。なお、本イベントは「ABEMA PPV」でも全編生放送する。
2026年2月3日午後11時から2月8日午後11時59分まで、イープラスにて各種チケットの最速先行抽選申し込みを受け付け中だ。
