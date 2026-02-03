歌手の松本伊代（60）が、YouTube「SBIシニアの住まいとお金ch」内の企画動画「榊原郁恵のミュージック昭和遺産」に出演。MCの榊原郁恵（66）に同期との関係を語った。

松本は「花の82年組」と称される1982年デビューアイドルの1人。同期には中森明菜、小泉今日子、石川秀美、早見優、堀ちえみ、三田寛子、シブがき隊らがいる。

同期との交友関係について、松本は当時から仲が良かったと回顧。学校に行けない代わりに同期たちと楽屋などで集まって過ごすことが青春だったと語り「番組終わった後とかも“今日はクリスマスだからどっか行こっか”みたいなので、堀ちえみちゃんの家にみんなで遊びに行ったり」と明かした。

堀と同じくホリプロからデビューした榊原は「あ！そうなんだ！」と驚き。「ホリプロは結構うるさくて」と続けると松本も「そうですよね。だからちえみちゃんもずっと寮だったけど、寮から出て一人暮らしを始めたらそこがもう、ちょっとたまり場じゃないけど」と説明。「私もよく行きましたし、まっ、男の子が来るてことは私が見たのは1回ぐらいですけど」と語ると榊原は「みんな一緒ね！みんな一緒ってことにしとこう！」とフォローした。

堀宅ではプレゼント交換やカレー作りをしたといい、松本は当時から「いいから、伊代ちゃんは座ってて」と手伝いをさせてもらえないキャラだったと回顧。「シブがき隊とかと一緒に座ってたりして」と明かした。