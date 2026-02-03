ひんやり密着♡ベイビーブライトの新作ティントでぷるツヤ唇

唇にのせた瞬間、ひんやり心地よくとろける新感覚。タイコスメブランド「ベイビーブライト」から、ジェラート発想のティントリップが登場します。軽やかなつけ心地と鮮やかな発色を両立し、飲食シーンでも頼れる仕上がりが魅力。トレンド感のあるカラーと、気分が上がる甘い香りで、毎日のメイクに楽しさをプラスしてくれる注目アイテムです♡

ジェラート発想のひんやりティント

「ベイビーブライトジェラートアイスティント」は、ジェラートのような冷感タッチが特長。

フランスで開発された清涼成分コバフレッシュ¹の進化版であるコバフレッシュIV²を配合し、メントールより刺激を抑えたやさしいひんやり感を実現しています。

唇に触れた瞬間から続く爽快感で、季節を問わず快適に使えるのも嬉しいポイントです。

落ちにくく、美発色を長時間キープ

色移りしにくい処方で、飲食をしても美しい発色が続くのが魅力。軽やかな塗り心地ながら、つけたての鮮やかさをしっかりキープできるため、「飲み会リップ」としても活躍します。

さらに、Glycofilm(グリコフィルム)技術*⁶により、唇を覆ううるおいヴェールを形成し、乾燥や外的刺激から守りやすい環境へ整えます。

ぷるツヤを叶える美容保湿設計

ベイビーブライトジェラートアイスティント



価格：880円(税込)

ミルクエキス³とフォレストフルーツオイル⁴、ビタミンC*⁵を組み合わせた美容保湿成分配合で、ひと塗りでみずみずしいぷるツヤ唇に。

カラーは全5色展開で、ストロベリーミルク、フローズングレープ、グレープフルーツ、ピーチミルク、オレンジキャラメルと、ジェラートを思わせるフルーティな色味が揃います。

ほんのり甘いコットンキャンディー×バニラの香りつき♪

内容量：3g

カラー展開：全5色

発売日：2026年2月下旬より順次発売

WEB先行発売：2026年2月25日(水)12時

販売先：楽天市場(公式認定ショップ：シトラスマーケット)、全国のバラエティストア、ドラッグストア、GMS

※オンラインは楽天市場先行となります。公式通販サイトでの販売開始に関しては、順次開始となります。

※オンラインは12時より発売予定。システム上多少の前後がございますのでご了承くださいませ。

※店舗により取扱開始日程が前後する可能性がございます。取り扱いの確認は各店舗にてお問い合わせくださいませ。

*¹コバフレッシュ：乳酸メンチル(清涼成分)

*²コバフレッシュIV：水、PPG-26ブテス-26、PEG-40水添ヒマシ油、乳酸メンチル(清涼成分)

*³ミルクエキス：乳エキス(保湿)

*⁴フォレストフルーツオイル：ストロベリー果実エキス、セイヨウヤブイチゴ果実エキス、キイチゴ果実エキス、ヒマワリ種子油、トコフェロール(すべて保湿)

*⁵ビタミンC：アスコルビン酸(保湿)

*⁶グリコフィルム技術：ビオサッカリドガム-4によるフィルム形成技術

毎日使いたくなる新感覚リップ♡

ひんやり感、落ちにくさ、ツヤ感を一度に叶える「ベイビーブライトジェラートアイスティント」は、デイリーメイクの心強い味方。

トレンド感のあるカラーと快適な使い心地で、唇のおしゃれがもっと楽しくなります。

先行発売期間中は送料無料キャンペーンも実施されるので、この機会に新しいティント体験を取り入れてみてはいかがでしょうか♡