俳優の松山ケンイチさん主演のNHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』（総合火曜、午後10時〜）。２月３日に第５話「書証主義と人証主義」が放送された。

原作は直島翔さんの同名小説。

脚本は『イチケイのカラス』（フジテレビ）シリーズなどを手掛けた浜田秀哉さん。チーフ演出はNHKドラマ10『宙わたる教室』で定時制高校の生徒たちの心の機微を丁寧に描き出した吉川久岳さん。連続テレビ小説「虎に翼」（2024年）で厳しさと温かさを併せ持つ最高裁長官・桂場を演じて話題になった松山さんが、発達障害を抱えた裁判官役に挑む。

第５話で活躍したのが、市川実日子さん演じる執行官の津村綾乃だ。

前橋地方裁判所第一支部の執行官で、確定した判決や命令に従わない相手に対し、財産の差し押さえや家屋の明け渡しなどを確実に執行させる役割を担うため、「取り立て屋」と揶揄(やゆ)されることもある。執行ごとに手数料収入が発生する独自の給与制度から、正義感よりも現実的な損得勘定で動く一面も。赴任してきた“変わり者”安堂の噂(うわさ)を聞きつけ接触を図るが、敵か味方か、その真意は謎に包まれている。

津村綾乃役について、市川さんがコメントを発表した。

＊以下2月3日放送回のネタバレを含みます。

＜第５話あらすじ＞

執行官・津村（市川実日子）が、強制立ち退きを催告するためベトナム人・グエンのアパートを訪れた際、グエンに刺される傷害事件が発生。

書類に基づく判断を重視するエリート判事補・落合（恒松祐里）は、自らが判を押した立ち退き命令は適切で、責任は注意不足だった津村にあると主張。

一方、人の証言を重視する安堂（松山ケンイチ）は、裁判所主導でグエンが刺した動機解明を提案する。

落合はその主張に強く反発し・・・。

難しい役柄に思えて



――市川さんの中では、津村はどんな役だと捉えていますか？

世間にあまり知られていない執行官であることとか、（その中でも数の少ない） 女性であることとか、 執行官を調べながら脚本を読んでいると、どんどん難しい役柄に思えました。監督が話してくださる津村像があるのですが、限られたシーンの中で津村のどんな面を大事にしたらいいんだろう…、と悩みながら撮影をしていました。 津村って、 ポンっと出てきて、そこで発したちょっとした一言が周りのヒントになっていくような役なので、わからない時は監督と対話しながら進めました。

――台本を読んだ時の印象と、完成した映像を見たときの印象は変わりましたか？

台本とは全くイメージが違って驚きました。綺麗な光の質感が印象的だったのと、安堂もとても可愛いらしくて、それによってほかの登場人物も、みんなそれぞれの可愛らしい部分が浮かび上がってくるような印象を受けました。

そして、自分が想像していたよりも、彼の持つ ADHD や ASD の特性の表現がわかりやすく感じたので、実際に松山さんと本番で対面したときに、 実は少し戸惑ったんです。 物語の中で安堂はそれを隠している設定で、 私（津村） がここで何か気になったりすると台詞の意味合いが変わってくる。台本にもそのあたりの心情については細かく書いていないので、どんな距離感で接したらいいんだろうと、悩んだ時もありました。

でもこの作品は、 安堂のドラマで、悩む安堂とその周りの人がそれをどう見ているのか。周りの人の見方が変化していくのも、このドラマが描く部分なのかもしれないなと、撮影をしながら考えていました。

完成した作品を観ているうちに、「ぼくは宇宙人。みんなの普通がわからない」と言っている安堂より、他の人達の方が宇宙人じゃないかと思えて来て。

改めて「普通」ってなんだろう、ないと思っているつもりだったけど、私も人に振りかざしている時があるなと考えるきっかけも頂きました。

執行のシーンを体験できて



――ご自身と津村の共通点や相違点はありますか？

共通点を必死に探してみたところ…、津村は人から何か頼まれた時に、「対価は？」と、何かご馳走してもらうような発言をします。でもたぶん、実際には対価は受け取らないタイプなのかなと思いました。

そう考えると私も、年下の方や気を遣われそうな方の何かお手伝いをした時、「すみません…」と言われたら、すぐに「じゃあ、100 円〜！」という冗談を言うことがあります。それを思い出した時に、「対価は？」は、津村独自のコミュニケーションや気遣いなのかもしれないと思いました。

――第 5 話では津村の活躍がたくさん見られましたが、 印象に残っているシーンはありますか？

グエンさんの部屋のシーンです。元執行官の方にご指導頂きながら、執行のシーンを体験できたことと、来生春役の石田莉子さんは大人っぽく見える時もあれば、 少女のあどけなさを感じる時もある、なんとも言えない魅力を持った方でした。覗き込んだ私（津村）と一瞬目を合わせたときの表情がすごく印象的で、シャボン玉の表面のような輝き方をする彼女の目がとても綺麗だったことを覚えています。



グエン役のジュリウスさんも、静かにとても集中力のある方で、役なのかご本人なのか、わからなくなってしまう瞬間が何度もありました。

4 話の合気道シーンは、練習に 1 度伺ってすぐに終わってしまったので不安でしたが、お世話になったアクションコーディネーターの方のご指導と、本番の時の相手の方の受け身が本当に素晴らしくて…。

なんとか、本番を終えることができました(笑)。また、5 話では練習時にお相手して下さった方が執行業者役として出演もされていて、共演できたのも嬉しかったですね。

「コミュ力お化け」

――収録現場の雰囲気はいかがですか？

とても居心地のいい現場でした。本番以外の時間は、みんなそれぞれ好きなように過ごして、いろんなお話をみんなでして。現場にはリラックスした空気がずっと漂っていました。

私は幅広い世代の方がいる作品が久しぶりだったので、いろいろな人とお話しできて楽しかったです。なぜか松山さんからは「コミュ力お化け」と言われました（笑）



松山さん演じる主人公・安堂清春は、前橋地裁第一支部に異動してきた特例判事補。幼少期にASD（自閉スペクトラム症）と ADHD（注意欠如多動症）の診断を受け、主治医の助言をもとに、“普通”であろうとコミュニケーションや振る舞い方を学んできた。発達障害ゆえに社会に馴染めない彼が裁判官になったのは、法律だけは個人の特性に関わらず変わらないルールだから。法律を学ぶことで自分も社会の一員になれると信じた。

一方で、空気を読まずに発言したり、突発的な行動をとってしまう自分でも抑えられない衝動から、人と関わることを恐れてきた。しかし本当は人の気持ちを理解し、社会に溶け込みたいと思っている。

東京の大手法律事務所を辞めて前橋にやってきた弁護士・小野崎乃亜に鳴海唯さん。安堂が13歳の時に出会い、彼の発達障害を診断して以来、ずっと経過を見守り、相談に乗り続けてきた精神科医・山路薫子に和久井映見さん。前橋地方裁判所第一支部の部長判事であり、安堂の上司・門倉茂に遠藤憲一さん。