「底辺。老後は破綻すると思う」都内在住52歳、年収300万円1人暮らしの1カ月のリアルな収支内訳
物価や光熱費の高騰、それでも賃金は上がらない現状などによって、以前より生活が苦しく感じる人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が行った「毎月の支出額・内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
年収300万円で1人暮らし。現在の生活について、「底辺に近い。金額を気にせず電気やガスを使ったり、食材の買い物をしたりしたい」と話します。
家賃や食費、光熱費など、主な1カ月の収支内訳は以下です。
▼東京都品川区、52歳女性世帯の収入状況と1カ月の主な出費内訳
年収：300万円
家賃：5万7000円
間取り：1K
食費：3万円
交際費：2000円
電気代：4000円
ガス代：4000円
水道代（2カ月での請求額）：4000円
通信費：5000円
車：なし
その他：保険2万円
貯蓄に回す金額：5万円
今後について聞くと、「老後は破綻すると思う」とコメント。節約術は「まずは、買わない。買い物に行かない」ことだと教えてくれました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:あるじゃん 編集部)
All About編集部が行った「毎月の支出額・内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
52歳、年収300万円・1人暮らし「底辺。老後は破綻すると思う」今回は、東京都品川区に住む、52歳女性世帯の生活実態です。
家賃や食費、光熱費など、主な1カ月の収支内訳は以下です。
▼東京都品川区、52歳女性世帯の収入状況と1カ月の主な出費内訳
年収：300万円
家賃：5万7000円
間取り：1K
食費：3万円
交際費：2000円
電気代：4000円
ガス代：4000円
水道代（2カ月での請求額）：4000円
通信費：5000円
車：なし
その他：保険2万円
貯蓄に回す金額：5万円
今後について聞くと、「老後は破綻すると思う」とコメント。節約術は「まずは、買わない。買い物に行かない」ことだと教えてくれました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:あるじゃん 編集部)