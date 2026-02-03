現在放送中のNHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』に出演している市川実日子のインタビューコメントが公開された。

本作は、『宙わたる教室』の制作スタッフが新たに挑む法廷ヒューマンドラマ。発達障害の特性を持つ裁判官・安堂清春（松山ケンイチ）が、悩みながらも事件の真実に迫っていく姿を描く。

市川が演じるのは、安堂と同じ前橋地裁第一支部に勤める執行官・津村綾乃。判決や命令に従わない相手に対し、財産の差し押さえなどを執行する役割を担い、「取り立て屋」と揶揄されることもある。執行ごとに手数料収入が発生する制度から、正義感よりも損得勘定で動く一面もあり、安堂に接触を図る真意は謎に包まれている。

役作りについて市川は、「世間にあまり知られていない執行官であることとか、女性であることとか、調べているとどんどん難しい役柄に思えました」と苦労を吐露。

また、自身と役の共通点として、津村が口にする「対価は？」というセリフに言及。「私も、年下の方や気を遣われそうな方のお手伝いをした時、『すみません……』と言われたら、すぐに『じゃあ、100円～！』という冗談を言うことがあります」と明かした。

撮影現場の雰囲気については、「とても居心地のいい現場でした」とコメント。

市川実日子（津村綾乃役）コメント●津村という役と役作りについて世間にあまり知られていない執行官であることとか、女性であることとか、執行官を調べながら脚本を読んでいると、どんどん難しい役柄に思えました。監督が話してくださる津村像があるのですが、限られたシーンの中で津村のどんな面を大事にしたらいいんだろう……と悩みながら撮影をしていました。津村って、ポンっと出てきて、そこで発したちょっとした一言が周りのヒントになっていくような役なので、わからない時は監督と対話しながら進めました。

●完成した映像を見た印象台本とは全くイメージが違って驚きました。綺麗な光の質感が印象的だったのと、安堂もとても可愛らしくて、それによってほかの登場人物も、みんなそれぞれの可愛らしい部分が浮かび上がってくるような印象を受けました。この作品は、安堂のドラマで、悩む安堂とその周りの人がそれをどう見ているのか。周りの人の見方が変化していくのも、このドラマが描く部分なのかもしれないなと、撮影をしながら考えていました。完成した作品を観ているうちに、「ぼくは宇宙人。みんなの普通がわからない」と言っている安堂より、他の人達の方が宇宙人じゃないかと思えて来て。改めて「普通」ってなんだろうと考えるきっかけも頂きました。

●印象に残っているシーン（第5話の）グエンさんの部屋のシーンです。元執行官の方にご指導頂きながら、執行のシーンを体験できたことと、来生春役の石田莉子さんは大人っぽく見える時もあれば、少女のあどけなさを感じる時もある、なんとも言えない魅力を持った方でした。覗き込んだ私（津村）と一瞬目を合わせたときの表情がすごく印象的で、シャボン玉の表面のような輝き方をする彼女の目がとても綺麗だったことを覚えています。

●収録現場の雰囲気とても居心地のいい現場でした。本番以外の時間は、みんなそれぞれ好きなように過ごして、いろんなお話をみんなでして。現場にはリラックスした空気がずっと漂っていました。私は幅広い世代の方がいる作品が久しぶりだったので、いろいろな人とお話しできて楽しかったです。なぜか松山さんからは「コミュ力お化け」と言われました（笑）。

（文＝リアルサウンド編集部）