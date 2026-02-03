女子プロレス「スターダム」のＮＥＷ ＢＬＯＯＤタッグ王者・さくらあや（２９）＆玖麗さやか（２５）の「さくらら」が、水森由菜（３６）＆金屋あんね（２７）を下し、初防衛に成功した。

若手主体興行「ＮＥＷ ＢＬＯＯＤ２８」（３日、ＴＯＫＹＯ ＳＱＵＡＲＥ ｉｎ Ｉｔａｂａｓｈｉ）のメインで同じ「コズミック・エンジェルズ」の水森と昨年３月にデビューした新人・金屋のタッグ「トロピカル☆ハイサ〜イ」を迎え撃った。

試合では挑戦者側に奇襲攻撃を仕掛けられ、いきなり劣勢に追い込まれたが、玖麗がドロップキックで反撃し、王者の意地を見せる。

１０分過ぎに玖麗がプランチャを発射すると、さくらも発奮。金屋を蹴り飛ばし、最後はブルーミングドリームで沈めて３カウントを奪った。

試合後マイクを持ったさくらは「トロピカル☆ハイサ〜イ、めちゃくちゃいいタッグやん！」と健闘を称えた。そして、若手時代に腰を痛めて１１か月間の欠場を強いられた自身と、負傷により昨年４月から１２月まで欠場していた金屋を重ね涙を流し「私もあんねもプロレスを辞めずにリングで会えてうれしい。だから新人たち６人の中でちょっと特別に見てる。私もまだまだ夢の途中やけど、あんねがどんな夢を描くのか楽しみにしてる」とエールを送った。

玖麗は「ＮＢだからこその景色、すごくいいと思った。だからこそこのＮＢタッグ盛り上げていきます。だから、またいつでも挑戦してきてください」と呼びかけた。

バックステージでさくらは「これからはしっかりと、もっともっとたくさん防衛戦していきたい。ＮＢめっちゃいい大会やなって思ってるから、今２８回目の大会だけど、うちらが若手って呼ばれるまで（ＮＢの大会を）１００回やろう！」と野望を明かした。

これに動揺した玖麗だったが「そうだね。若手せっかくいっぱいいるから、私たちでみんなを巻き込んでもっと盛り上げていきたい」と相方に同意しつつ、今後を見据えた。