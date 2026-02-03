携帯電話サービス「IIJmio」の料金「15GBギガプラン」が3月1日より値下げ！キャンペーンで月間25GB＋10分かけ放題が最大半年月額700円に
|IIJmioのギガプランの15GBが月額1800円から月額1600円に値下げ！各種キャンペーンも実施
インターネットイニシアティブ（以下、IIJ）は3日、同社が移動体通信事業者（MNO）から携帯電話回線を借り入れて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供している携帯電話サービス「IIJmio」（ https://www.iijmio.jp ）における料金プラン「ギガプラン」の月間高速データ通信容量15GBの15ギガプランを2026年3月1日（日）より改定すると発表しています。既存の利用者も自動的に改定されるとのこと。
さらに2026年2月3日（火）から2026年3月31日（火）までの期間に「ハッピープライスキャンペーン」を実施し、ギガプランの音声SIM・音声eSIMならそれぞれ最大6カ月間に渡って5ギガプランの場合に月額450円割引、10ギガプランの場合に月額150円割引、15ギガプランの場合に月額900円割引となるほか、ギガプランの音声SIM・音声eSIMならそれぞれ最大6カ月間に渡って5〜55ギガプランの場合に月間＋10GBが追加されます。
またすでに終了日未定で実施されている「ハッピースマイルキャンペーン」によって「通話定額5分+」の場合に最大3カ月間に渡って500円割引、「通話定額10分+」が最大6カ月間に渡って700円割引、「かけ放題+」が最大3カ月間に渡って1,400円割引となり、それぞれの通話定額オプションともに月額0円となるため、ハッピープライスキャンペーンと併用すると、例えば、15ギガプランの音声SIM・音声eSIMなら最大6カ月間に渡って月間25GBと通話定額10分+が月額700円で利用できます。
その他、今回の改定を記念して2026年2月3日（火）10：00から2月10日（火）14：59までIIJmioの公式Xアカウント（ @iijmio ）においてフォロー＆リポストで人気のハイエンドスマートフォン（スマホ）「AQUOS R10」または「motorola razr 60 ultra」、「Galaxy Z Flip7」（12GB＋256GBモデル）が抽選で3人に当たる「IIJmio新料金！発表記念 Xフォロー＆リポストキャンペーン」が実施されています。
ギガプランは音声SIM・音声eSIM（データ通信＋SMS＋音声通話）とSMS機能付きSIM（データ通信＋SMS）、データSIM・データeSIM（データ通信のみ）がそれぞれ2・5・10・15・25・35・45・55ギガプランの8つの月間高速データ通信容量で提供されており、2023年に実施した改定以降、多くの人から特に5ギガプランへの加入があって好評となっていますが、昨今の値下げとデータ増量に続き、今年も15ギガプランのみではあるものの、値下げが実施するということです。
記事執筆：memn0ck
