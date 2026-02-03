【ロサンゼルス＝後藤香代】米マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が率いる慈善団体「ゲイツ財団」は３日、２０４５年までの２０年間で計２０００億ドル（約３１兆円）を投じ、母子保健、栄養、感染症など５分野に注力する新たな方針を発表した。

２０００億ドルは、００年の財団設立から２５年間で行われた支出額の倍にあたる。これまで、財団の活動終了時期は「ゲイツ氏の死後２０年」としてきたが、「４５年末」と時期を明確にし、資金拠出を加速させる。

発表に先立ち、財団のマーク・スズマンＣＥＯ（最高経営責任者）は読売新聞のインタビューに応じ、「米国など多くの援助国が支援を削減する中、５歳未満の子供の死亡数は昨年になって増加に転じた」と危機感を表し、「死亡数を減らすには日本や米国などの協力が不可欠だ」と訴えた。

４５年までにグローバル・サウス（新興・途上国）の妊産婦や乳幼児の死亡率を先進国並みに下げるほか、ポリオとマラリアを根絶し、結核やエイズウイルス（ＨＩＶ）の感染を人為的に制御するとの目標を掲げた。限られた資源を有効に活用するため、米オープンＡＩの協力を得て、医療現場などにＡＩ（人工知能）を導入する考えも示した。

◇

スズマン氏とのインタビューの主なやり取りは次の通り。

――２０４５年に向けた財団の最大の目標は。

５歳未満の子供の死亡数は、２０００年代初頭に世界で年１０００万人を超えていたが、２４年には４６０万人まで減少した。四半世紀で達成した驚異的な進歩を今後も継続させる。感染症をほぼ根絶し、何億人もの人々に経済的機会を提供する。

――米国など援助国の支援の削減は、世界にどのような影響を及ぼしたか。

昨年、子供の死亡数は今世紀に入って初めて増加に転じた。多くの援助国、特に米国による急激な支援削減が、医療現場に深刻な混乱をもたらしたことが原因とみられる。日本や英国、ドイツといったパートナーの協力は不可欠だ。

――２０００億ドルの拠出を加速させる決断を下したゲイツ氏の思いとは。

財団は大きな進歩を実現できるかどうかの瀬戸際に立っている。低所得国の乳幼児死亡率を日本と同等かそれに近い水準まで下げることができた暁には、ポリオとマラリアの根絶、結核とＨＩＶの制御も実現できる。こうした世界の未来像こそが、ビル（・ゲイツ氏）の歴史的な約束の原動力となった。

――日本にはどのような役割を期待するか。

日本は（誰もが必要な医療を受けられる）ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（ＵＨＣ）分野でリーダーシップを発揮してきた。その日本が昨年表明した「世界エイズ・結核・マラリア対策基金（グローバルファンド）」への拠出額が半減したのは、残念なことだ。財団にとって最も強力で信頼できるパートナーの一つである日本には、追加拠出を再検討してもらいたい。