「日本ハム春季キャンプ」（３日、名護）

５年ぶりに古巣復帰した西川遥輝外野手に、新庄剛志監督から“メス”が入った。

フリー打撃中に声をかけられる場面があり、詳細は明かさなかったが「結構、痛いところを突かれた感じです」と悪癖を指摘された様子。「その都度、その都度、僕も確認しながらやっていかないといけない部分。無意識に自分の中に取り込めたらいいけど、まだまだ意識しながらになる。その作業をこのキャンプ中にやっていけたら」と、自らに言い聞かせた。

バットについても、キャンプイン前に新庄監督に言われ、従来と形状が違うものを含めて２、３種類を用意。「いろいろ試しながらになる。ずっと同じ形でやっているので、思い切って変えるのもいいのかな」と、変更の可能性に言及した。

この日は、今キャンプ初めてのライブＢＰで打席に立った。古林睿煬に追い込まれながら四球を選ぶと、孫易磊からは右翼線へ安打性の当たりも放った。「この時期にあの速い球を見られたのはすごくいいことだし、前に飛んでくれたのでよかった」と納得の表情。古巣復帰で心機一転、さまざまな取り組みへのチャレンジに「新たな自分を見つける近道でもあると思う。どんどん吸収していきたい」と、意欲をみなぎらせた。