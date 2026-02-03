フリーの羽鳥慎一アナウンサーが３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。１年間の大学浪人時代の猛勉強ぶりを明かす一幕があった。

今回は「浪人を乗り越えた有名人」。１年の浪人を経て早大政経学部に進学した羽鳥アナは「とにかく勉強しました」ときっぱり。「寝る時間以外はご飯とお風呂とトイレ以外は全部、勉強してました」と振り返ると「今考えると、どうかしてたと思うんですけど、これが全然また苦じゃなかったんです。楽しかった。ゲーム好きの人が一日中ゲームやってる感覚」と続けた。

その上で「１年で１回だけ花火大会を見に行ったんですけど、途中で早く終わらないかな、花火って。家帰って勉強したいから」と回顧。

「僕は浪人したんで、とにかく偏差値が一番高いところに行こうっていう数字だけで行きました」と早大政経学部志望の理由を明かすと「細かく見ると慶応の法学部とかいろいろあるんですけど、ざっくり見ると、私立の文系は早稲田の政経が一番、偏差値が高かったんで、そこを目指して、とにかく勉強だけやる！って」と熱弁。

「で、受かった反動で大学でレモンスマッシュっていうテニスサークルに入って、解放されました」と振り返っていた。