人気映画「ワイルド・スピード」シリーズ最新作の原題が「Fast Forever」に決定した。2028年3月17日に全米公開されることも決定した。主人公ドミニク・トレット役のヴィン・ディーゼルが、ブライアン・オコナー役を演じた亡き友人の俳優ポール・ウォーカーさんとの過去の写真をインスタグラムに投稿、このニュースを発表している。



ポールさんは2013年、「ワイルド・スピード SKY MISSION」（2015年公開）の撮影期間中の事故で急逝。同作はデジタル技術や収録済みの映像、ポールさんの弟ケイレブとコーディが代役を務める形で完成にこぎつけた。



2023年公開の「ワイルド・スピード/ファイヤーブースト」以来となる新作に向けてヴィンはこう綴る。「この道が平坦だなんて、誰も言わなかった。でも俺たちの道だ」「それが俺たちを定義するものとなり、レガシーとなった。そしてそのレガシーは永遠だ2028年3月17日！『Fast Forever』」



前作「ワイルド・スピード/ファイヤーブースト」は当初、2部作になると言われており、シリーズ最終作となる新作は、前作に直結した物語になるとみられている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）