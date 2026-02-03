東京・新宿の紀伊國屋書店で初めて行われたオールナイトイベント『KINOFES 2026』。どんな“非日常体験”ができるのか、取材しました。

『KINOFES 2026』は、1月31日の書店閉店後（午後8時半）から2月1日の開店前（午前6時）まで夜通し開催。紀伊國屋書店 新宿本店の1階から8階まで全館を開放して行われ、700人以上（主催者発表）が集まる人気となりました。

■参加者の楽しみ方を取材 ミステリーツアーも

イベントで楽しめるのは、普段は味わうことのできない書店での“非日常体験”です。

たとえば、時間や店員の目を気にせず、新書を自由に読み比べする人たちの姿が。話を聞いた50代の女性は、「久しぶりに心ゆくまで本屋内を探訪しようかな」と楽しみ方を明かしました。また、貸し出されたマットを敷き、寝転がりながら本を読む人たちもいました。

そして、話題となったのがスマートフォンで物語を読み進めながら夜の書店で謎を解く、ミステリーツアーです。謎解きをきっかけに読書体験へといざなう、書店ならではの仕掛けで参加者たちが楽しむ姿がありました。

20代の男性は「本屋さんに来るということが、本を買うということ以上に楽しい経験なんだな」と、書店の新たな魅力に気づいたと話しました。

このような非日常体験を提供した背景にあるのが、切実な“書店離れ”。

紀伊國屋書店 新宿本店の星真一店長は、「本を読むということだけで言うと、電子書籍を買うということもありますけれども、“本屋という空間の楽しさ”が伝わっていくようにしていきたい」と語りました。

