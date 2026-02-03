歌手の松田聖子（63）が、3日放送のニッポン放送「松田聖子のオールナイトニッポン（ANN）Premium」（後8・00）に出演。人生初挑戦したことを明かした。

今回のラジオ出演のオファーを受けた時に仕事でハワイに滞在していた聖子。それを聞いた番組スタッフから「ちょうどいい。聖子ちゃん、ハワイで旅のレポートをしてきて」と“宿題”を出されたという。

芸能生活の長い聖子も「街レポ」や「食レポ」は初体験。「私にできるのかしら？と悩んだけど。こんな宿題は初めてです。でも2026年になったんで、新しいことにチャレンジしないとと思ってやってきました」と明かした。放送後にはレポートの採点があると聞き「難しかったの。やっぱり絵がないから。私の説明だけでしょ。初心者としては難しかったし、採点となると心配だけど。初めてということでお許しいただいて」とリスナーにお願いした。

実際に「ワイキキの街を歩いています。アサイーボウルとか有名だから食べてみようかなとか思っています」などとレポートを開始。「ハワイといえば、結構思い出がありまして。“プルメリアの伝説”という映画の撮影で、凄い長い間、ワイキキに滞在しました。来るたびに思い出します。ハワイって変わらないところがまた素晴らしい。いつ来ても思い出があせない」と、自身の思い出も盛り込んだ。

そこでスタッフからの採点が届き「チャレンジの気持ちが伝わって良い」「町並みの描写がなかったのが残念」「プルメリアの伝説の思い出話を語ったのはさすが」「リポーターとしての可能性を感じる」など、さまざまな評価が。ただ、5つ星評価での星は2つ。「星2つだよ！」と爆笑し「全然ダメですね。町並みの描写がなかったっけ？星2つって低くない？」と、悔しそうだった。

ただ、そこはさすがに百戦錬磨の芸能人。次々と街レポ、食レポをこなすうちに著しく上達し、最後の「ハンバーガー＆フレンチトースト」の食レポで見事に星5つをゲット。大満足で締めくくった。