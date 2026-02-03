栃木県の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキング！ 2位「佐野市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地元の味に惚れ込む人もいれば、わざわざ足を運ぶ“食の聖地”を求める人も。全国各地には、個性あふれるグルメスポットが点在しています。そんな中、「ここでしか味わえない」と評判の市はどこなのでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年10月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、グルメが魅力的だと思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、栃木県の市で「グルメが魅力的」だと思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「宇都宮餃子も良いけれど、佐野ラーメンやいもフライもおすすめです。特にいもフライは本当に美味い」（30代女性／栃木県）、「特産物がとても多いと感じているし、実際に行ったことがあるから」（30代男性／長野県）、「一度佐野ラーメンを食べてみたいので」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「餃子の街として全国的に知られ、多くの人気餃子店が集まっていて、店舗ごとに味や皮の厚さ、焼き方が異なり、食べ比べを楽しめるのが魅力」（40代男性／大阪府）、「弟が住んでいるので餃子をよく食べる。湯葉もたまり醤油も美味しいです」（50代女性／広島県）、「餃子がやはり美味しくて感動した。食べ比べしたけどどこも美味しかった」（40代女性／岐阜県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
