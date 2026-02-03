「シュークリーム投げた事件から無理」不二家公式、新起用のアイドル発表に賛否。「トラウマレベルだが？？」
不二家の公式X（旧Twitter）アカウントは2月2日、投稿を更新。Smile Switchの新ブランドキャラクターを発表し、一部から苦言が寄せられています。
【投稿】新ブランドキャラクターのアイドルに賛否
この投稿には「ACEesの起用ありがとうございます！！」「さっそく不二家さんでLOOK買ってきた」「元気で明るく優しいACEesがイメージにぴったりです！」「不二家さん！！先見の明がありすぎますよ！！！」「ACEesちゃん達とACEeeでたくさん盛り上げます」などのコメントが多く寄せられています。
一方、「シュークリーム投げてた人いるけど大丈夫？」「ちょっとありえない」「なんか普通に素直に祝えないし複雑 あの炎上動画普通にトラウマレベルだが？？」「シュークリーム投げた事件の時から無理なんやけど 食べ物を粗末に扱った人が居るグループは起用して欲しくなかったな」など、過去にACEesのメンバーが動画内で食べものを粗末に扱い炎上した件に関して苦言を呈す声も一部から上がりました。
新ブランドキャラクターを発表同アカウントは「Smile Switchの新ブランドキャラクターに、ACEesが就任したよ」「これからいっしょに、みんなの毎日を”Smile”に”Switch”していきます」などとつづり、STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアグループ・ACEesの就任とビジュアルを発表。
「ACEes×LOOK」新CMも公開中3日には「ACEes×LOOK」の新CMの動画を投稿。ファンからは「朝から甘いACEesを摂取！！！」「イケメンは何にもいらないね。チョコと顔で十分美味しさが伝わります」などの声が寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)