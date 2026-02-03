「中国地区選手権競走・Ｇ１」（３日、下関）

最終日１２Ｒで優勝戦が行われ、１号艇の柳生泰二（４１）＝山口・９７期・Ａ１＝がイン逃げで１着。デビューから２０年３カ月でうれしいＧ１初優勝を飾り、賞金６４０万円を獲得。今年のＳＧ・クラシック（３月２４〜２９日・蒲郡）の出場権も手に入れた。２、３着は佐々木完太（山口）、茅原悠紀（岡山）の順で入った。

ヒーローは思わず涙ぐんだ。ピットへ引き揚げてすぐのテレビインタビューで、９７期４人目のＧ１覇者となって「ここまで長かったです。（同期に）ちょっと近づけたかな」と涙。表彰式でも感極まって、目から涙がこぼれ落ちた。

今節の柳生は流れが良かった。５走目に１号艇が回ってくるまでに２勝を挙げ、インでもきっちりと１着。３日目の時点で得点率１位に上がり、予選ラストは６号艇での登場も、１艇欠場があったために５コース。２着に入ってトップの座を死守した。

そして準優、優勝戦と１号艇でしっかりイン逃げを決めた。「初日に白井（英治＝山口）さんが『山口支部が優勝しないとダメなんです』と言っていたので、優勝戦も気持ちを前に出して走りました」と語る。優勝戦は６コースから藤原碧生（岡山）がグイグイと伸びて迫ってきたが、それをけん制して押し切った。「疲れました」とポツリ。これで下関開催の中国地区選手権競走は山口勢が４回連続で優勝。「続けないといけませんね」と涙を拭いながら笑った。

これでクラシックの出場権を獲得、２０２４年１２月のグランプリシリーズ（住之江）以来のＳＧ出場に「上の舞台でもしっかり頑張ります」とニヤリ。次はＳＧで輝く柳生が見られそうだ。