「使えない嫁」と罵られ、モラハラ夫も味方してはくれず…。義母の尻ぬぐいをさせられる／最低な人生を変えるために復讐します
『最低な人生を変えるために復讐します』（中道はな：原作、柴咲さや：作画/KADOKAWA）第4回【全7回】
【漫画】『最低な人生を変えるために復讐します』を第1回から読む
モラハラ、嫁いびり、不倫……なんでもありの腐った名家に嫁いだ涼夏。夫の機嫌を窺い、外で働くこともできない。それなのに、親や友人は「わがまま」と言って理解してくれず、涼夏は孤独な日々を送っていた。ある日、義実家に帰省した涼夏は、義母から苛烈な嫁いびりを受ける。地獄のような場所で、孤独な涼夏に唯一笑顔を向けてくれたのは、甥の里音だけだった――。差し伸べられた手を取った先に待ち受けるものとは？ 忘れられぬ、ひと夏の復讐劇『最低な人生を変えるために復讐します』をお届けします。
【漫画】『最低な人生を変えるために復讐します』を第1回から読む
モラハラ、嫁いびり、不倫……なんでもありの腐った名家に嫁いだ涼夏。夫の機嫌を窺い、外で働くこともできない。それなのに、親や友人は「わがまま」と言って理解してくれず、涼夏は孤独な日々を送っていた。ある日、義実家に帰省した涼夏は、義母から苛烈な嫁いびりを受ける。地獄のような場所で、孤独な涼夏に唯一笑顔を向けてくれたのは、甥の里音だけだった――。差し伸べられた手を取った先に待ち受けるものとは？ 忘れられぬ、ひと夏の復讐劇『最低な人生を変えるために復讐します』をお届けします。