齊藤京子は肩開きスタイル・井桁弘恵は背中ざっくりノースリーブ…真冬の夜に「教場」キャストが豪華ドレスアップで登場
【モデルプレス＝2026/02/03】女優の齊藤京子と井桁弘恵が2月3日、六本木ヒルズにて開催された映画「教場 Requiem（レクイエム）」（同月20日公開）の完成披露イベントに出席。美しいスタイルが際立つドレス姿で登場した。
【写真】29歳人気女優、美背中ざっくりドレス姿
肩開きドレスから美しい肩を披露した齊藤は、同映画について「観終わった後『すごい』っていう感想しか出ないぐらい、もうとにかく集大成としてすごかったなという感想だった」と口に。その後、会場をあとにする際には階段でよろける大友花恋に手を差し伸べるスマートな場面もあった。一方、綱啓永は「『教場』という作品は、劇場で観ていただいた方が面白い作品だなと思っていたので、これから『Requiem』を今から観ていただけるということで、皆さんにどういうふうに感じ取っていただけるか、僕たち自身楽しみにしております」と笑顔を見せた。
さらに、背中部分がざっくりと開いたノースリーブドレスから色白の素肌を輝かせた井桁は「『教場』チーム一丸となって、たくさん汗をかいて、頑張って踏ん張って作った大切な作品をこうやって大きな会場で皆さんに直接お届けできるのが、本当になんか夢のようで、すごく嬉しい気持ちでいっぱいです」とにっこり。イベントは終始、和やかな雰囲気で幕を閉じた。なお、イベントには齊藤・井桁のほか、同じく第205期生の生徒役として出演した綱・金子大地・倉悠貴・井桁弘恵・大友花恋・大原優乃・中山翔貴・浦上晟周・丈太郎・松永有紗、教官役の木村、監督の中江功も登場していた。
内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚警察ミステリー小説「教場」シリーズ（小学館）をドラマ化し、話題となった同シリーズ。連続ドラマ放送から3年の月日が経ち、集大成となる「教場 Requiem」が完成。木村×監督：中江功氏×脚本：君塚良一氏」のゴールデントリオが再集結した待望の新作となっている。
また、前編となる映画「教場 Reunion（リユニオン）」は1月1日よりNetflixで配信開始し、後編となる映画「教場 Requiem」は2月20日より劇場で公開される。今回は、「Reunion」（前編）と「Requiem」（後編）を映画館で一度に観られる、この日限りの特別なイベントとなった。（modelpress編集部）
◆齊藤京子、井桁弘恵ら登場
◆木村拓哉主演「教場」シリーズ
