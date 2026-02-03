俳優の清野菜名さん（31）が、映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開）で、岡田准一さん（45）演じる、作曲家・中村八大さんの妻役を務めることが発表され、コメントを寄せました。

映画は、アメリカでも『SUKIYAKI』という曲名で大ヒットを記録した昭和の名曲『上を向いて歩こう』の誕生秘話を描いた物語。清野さんは、岡田さんが演じる作曲家の中村八大さんを陰で見守り続けた妻・中村順子さん役で出演します。清野さんと岡田さんは、本作が初共演となりました。

清野さんは、「約1ヶ月の間、数日に分けての撮影だったため、期間としては短かったのですが、中村八大さんの人生に寄り添う妻として、とても濃い日々を過ごしました」と撮影を振り返りました。

続けて、「岡田さんが演じる八大さんのことを日々思いながら過ごす中で、彼の音楽に対する熱い思いや、子育てをしながら彼を支えていく順子さんの人間としての強さ、そして当時のお二人の深い絆を強く感じることができました。八大さんの目の奥で燃え続ける音楽への熱い思いを、妻という一番近い存在として見届けられたことを、心から幸せに思っています。また、音楽が人に与える影響の大きさを、改めて実感することができた作品でした」と、コメントを寄せました。