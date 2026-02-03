インストバンド QOOPIE（クーピー）が、初のフルアルバム『FUNK HIGHWAY』を4月15日に配信。また、Tower Records限定盤としてCDリリースする。

（関連：Mrs. GREEN APPLE、大ヒット曲の“聴き取れていなかった”魅力 インストアルバムから見える緻密な音楽設計の全貌）

QOOPIEは、ギター、ベース、ドラムによる4人編成で、“楽器が歌う”音楽表現を追求する“ニュー・エイジ・ファンク・インスト・バンド”。

本作には、昨年リリースした4曲のシングルを含む既発曲5曲に加えて、ラッパーのSOMAOTAをフィーチャリングにむかえた「Stay or Play?」や未発表楽曲「AHA」、疾走感溢れるファンクチューン「Stonehead」、リズミカルかつメロディアスな「Amber」など、QOOPIEの幅広い音楽性が凝縮された11曲を収録。ライブでも人気のボーカルチューン「TOKIMEKI (with Satsuki Teramoto)」もCD初収録となる。

また、本作のリリースを記念して東京、大阪にてフロアライブツアーを4月に開催。チケットは、本日2月3日21時よりオフィシャル先行が開始となった。

■QOOPIE コメント

QOOPIEの初のフルアルバム『FUNK HIGHWAY』をリリースします。どんな楽曲なら、オーディエンスにより楽しんでもらえるのか。辿り着いたのが、バンドならではのグルーヴの中で、ファンクと歌心を融合させる演奏でした。メロディがあることだけが歌心だとは思いません。ギターのカッティング、ベースのドライブ、ドラムのビート。フレーズ一つ一つが思わず口ずさみたくなるような、そんな歌心を宿した楽曲にすることを軸に、制作を進めました。ボーカルがいるかいないかは、音楽を形作る一要素でしかありません。音楽の価値は、人の心が動いたかどうかだと思います。“インスト・バンド”という形態が日本でもっと当たり前の存在になっていく。その一端を担えたらと思っています。

QOOPIE

（文=リアルサウンド編集部）