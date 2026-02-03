６人組グループ「ＬＩＬ ＬＥＡＧＵＥ（リルリーグ）」が３日、東京ガーデンシアターで「ＬＩＬ ＬＥＡＧＵＥ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ 爍廝錚遑筍紕髻。稗鵤譯瓧遑筬瓠廚魍催した。

同公演は、今年１月からスタートした４都市を回る全国ホールツアーの千秋楽。ツアーテーマ曲「Ｗｏｎｄｅｒ Ｉｓｌａｎｄ」で幕を開けると、アンコールを含む全２２曲をパフォーマンス。公演の最後には、来月４日にリリースされる２ｎｄアルバム「ＮＥＯＭＡＴＩＣ」に収録されているリード曲「ＬＩＬＭＡＴＩＣ」も初披露した。

公演前にはメンバーらが囲み取材に応じた。今回全ての脚本を担当したリーダーの岩城星那（２１）は「手応えはめちゃくちゃあります」と自信満々だ。また、中村竜大（２１）も「手応えと自信しかない。これからの自分たちにも自信が湧きました」と力をみなぎらせた。

同ツアーは、６年に１度行われるＬＤＨグループの総合エンターテインメントの祭典「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」の初陣ともなった。百田隼麻（１７）は「もともとＬＤＨのファンだったので、大切な１発目を飾らせていただくということはありがたい」と感謝。難波碧空（１７）も「去年は狠聾任甅瓩稜と言ってたんですけど、今年は倏発瓩稜として自分たちらしさを残していけるような１年にしたい」と目標を宣言した。

先月１１日、デビュー３周年を迎えたＬＩＬ ＬＥＡＧＵＥ。岡尾真虎（１７）は、１番成長したメンバーを「やはり碧空じゃないですかね？」と名指しし「オーディションから比べると（身長も）２０ｃｍ増えた。変声しきって大人らしい声の表現をしていたりとか。行動だったり発言だったりも大人っぽい」と成長っぷりに脱帽。難波は照れくさそうに笑みを浮かべた。